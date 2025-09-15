نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسنت النبراوي: تركت مهنتي كمضيفة جوية بسبب ظروف صحية والتمثيل صعبة للغاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة بسنت النبراوي إنها عملت مضيفة جوية في بداية حياتها، مشيرة إلى أنها تركت هذه المهنة بسبب ظروف صحية منعتها من الاستمرار فيها.

تصريحات بسنت النبراوي



وتابعت بسنت النبراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2: «أحلى حاجة في حياتي أني اشتغلت مضيفة جوية، لكني تركت الوظيفة بعدما تعرضت لمشاكل صحية جعلتني غير لائقة طبيًا، فهي وظيفة جميلة وراقية، ولما أراد الله أن أترك هذه المهنة، بدأت أصنع فيديوهات لنفسي، وأذهب لشراء ملابس وأشياء معينة، ثم أرسلها لأصدقائي الذين قالوا لي إنها خسارة ألا تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي».



وأكدت بسنت النبراوي أن مهنة التمثيل صعبة للغاية، لكنها تعشق الفن وتعمل جاهدة على أن تكون موهوبة، موضحة أنها تحرص دائمًا على دراسة تفاصيل كل شخصية تقدمها في أي عمل فني، لافتة إلى أنها مرت بتجارب كثيرة صعبة في حياتها.

بسنت النبراوي تكشف علاقتها بـ أكرم حسني: كتب أغنية "بسبوسة" عن طريق الصدفة



وأوضحت بسنت النبراوي أنها لم تتعرض لأي مضايقات خلال عملها كمضيفة جوية، على عكس ما أشيع من قبل، مردفة أن مدير أعمال الفنان أكرم حسني هو من رشحها للتعاون معه في مسلسل الوصية، بينما جاءت أغنية بسبوسة بالسمنة منقطة عن طريق الصدفة، مؤكدة أن أكرم حسني هو من كتبها.