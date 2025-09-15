نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر تعلق على لقب "صوت مصر" بعد منافستها شيرين وأنغام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة آمال ماهر على الجدل المثار حول منح لقب "صوت مصر" لفنان بعينه، مؤكدة أنها لا ترى في الأمر منافسة بين النجوم، بل شرف ومسؤولية يشارك فيها كل فنان مصري.

تصريحات آمال ماهر

وقالت آمال ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "محدش بينافس حد، كلنا وزمايلي بنمثل هذا البلد العظيم مصر، وإحنا نفخر إننا نمثلها وده شرف لينا كلنا".

آمال ماهر توجه رسالة لـ أنغام بعد تعافيها من أزمتها الصحية





وحرصت النجمة آمال ماهر، على توجيه رسالة للنجمة أنغام عقب أزمتها الصحية الأخيرة، قائلة: " حمد الله على سلامة نجمتنا الكبرة أنغام ربنا يشفيها ويعافيها، وخطواتي اللي جاية فيها تأني ونضج، وفيها مفاجآت للجمهور لأنه يستاهل كل حاجة حلوة".



وأكدت آمال ماهر أن دعم جمهورها ومحبتهم يمثلان لها دافعًا قويًا للاستمرار وتقديم أعمال جديدة تليق بثقتهم وانتظارهم، مشيرة إلى أنها تجهز لمشاريع غنائية مختلفة ستكشف عنها قريبًا.