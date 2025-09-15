نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يهاجم البرامج المضللة.. ويستقبل مولودته الأولى ويكشف عن فيلم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار الفنان حسن الرداد الجدل مؤخرًا بعد تصريحاته الحادة تجاه بعض البرامج التليفزيونية التي وصفها بأنها تروّج لأفكار متحيزة بين الرجل والمرأة، معتبرًا أنها ساهمت في إفساد المفاهيم الأسرية والاجتماعية لدى قطاع واسع من الجمهور.

وقال الرداد: "الحياة الزوجية مش قائمة على مين عليه إيه ومين ليه إيه.. في أمور المرأة بتتقنها وأخرى يجيدها الرجل، لكن البرامج اللي بتحاول تقوي طرف على حساب الآخر دمّرت وعي الناس اللي بتستمد ثقافتها من التليفزيون."

وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي رامي رضوان أن التفاهم هو الأساس في أي علاقة زوجية، مشيرًا إلى أن التدبير المنزلي مسؤولية مشتركة بين الزوجين، قائلاً: "الراجل ممكن يكون المتحكم والست وزير المالية، لكن في النهاية دي مباراة لازم يلعبوها مع بعض."

وعلى الصعيد الشخصي، احتفل الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم بقدوم مولودتهما الأولى، حيث أعلن الخبر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، كاشفًا عن اختيار اسم "فادية" لطفلته، داعيًا لها بالصحة والعافية ولجميع الأطفال.

أما فنيًا، فيستعد حسن الرداد لمرحلة جديدة من مسيرته من خلال فيلمه المقبل "طه الغريب"، الذي يخوض بطولته تحت إشراف المخرج عثمان أبو لبن، ومن إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمد صادق.

وأوضح أن العمل لا يزال في مرحلة اختيار البطلة، حيث يجري ترشيح عدة أسماء قبل الاستقرار على الاسم النهائي.

