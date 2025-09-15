نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يارا تراهن على تجربة موسيقية جديدة بعد غياب أربع سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعود الفنانة اللبنانية يارا إلى جمهورها غدًا الاثنين عبر إصدار ألبوم جديد تطلقه على المنصات الرقمية ومواقع التواصل، بعد غياب امتد أربع سنوات منذ آخر ألبوماتها العمل المنتظر يضم اثنتي عشرة أغنية موزعة بين اللهجة اللبنانية التي حجزت النصيب الأكبر بتسع أغنيات، واللهجة المصرية بثلاث أغنيات فقط.

اللافت في هذا الألبوم هو اعتماده فكرة مبتكرة تقوم على تقسيمه إلى أربعة فصول موسيقية تحمل أسماء فصول السنة كل فصل يعكس أجواءه الخاصة، فالخريف يتسم بمزيج من العاطفة والحنين، والشتاء يغلب عليه الطابع الدافئ الممزوج بالشجن، بينما يقدم الربيع حالة من التنوع والتجدد، ليختتم الصيف بروح مليئة بالحيوية والإيقاع الراقص.

هذا التنوع يمنح الألبوم بعدًا فنيًا مختلفًا ويجعل عودة يارا إلى الساحة الغنائية أكثر تميزًا، خاصة أنها قدمت مؤخرًا مجموعة من الأغنيات الخليجية التي لاقت رواجًا واسعًا مثل يا غلاي ونعمة في حياتي وتخيّل، وهو ما يؤكد قدرتها على التجدّد والتنقل بين الألوان الموسيقية بثقة واحترافية.

الألبوم الجديد لا يمثل مجرد عودة بعد انقطاع، بل يعد خطوة استراتيجية لإعادة ترسيخ حضور يارا على الساحة العربية عبر مشروع غنائي يجمع بين الفكرة الفنية المتكاملة والتنوع في الأداء.