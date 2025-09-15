نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم هوليوود يخطفون الأنظار في حفل "الإيمي 77" بإطلالات جريئة وحضور لافت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الدورة الـ77 من حفل توزيع جوائز Emmy Awards أجواء استثنائية تميزت بحضور لافت لعدد من أبرز نجوم هوليوود، حيث تحولت السجادة الحمراء إلى ساحة استعراض للأناقة واللحظات المثيرة للجدل.

فقد حضر النجم العالمي بن ستيلر بصحبة زوجته النجمة كريستين تايلور، في ظهور خطف أنظار الكاميرات وأعاد للأذهان انسجامهما الواضح في المناسبات الفنية الكبرى.

كما تألق الممثل شون هاتوسي بطل الأعمال الدرامية المعروفة، بينما لفتت النجمة شبانة عزيز الأنظار بأناقتها اللافتة، في حضور هو الأول لها على هذا الحدث العالمي. أما النجم والتون جوجينز فحافظ على حضوره المميز الذي اعتاد الجمهور رؤيته به في كبرى الفعاليات، فيما ظهر كريس مارشال بأسلوب مختلف أثار تفاعلاً واسعاً بين الحاضرين.

الحفل لم يكن مجرد مناسبة لتكريم الأعمال الدرامية والتلفزيونية فحسب، بل تحول إلى منصة لتجديد حضور النجوم، واستعراض آخر صيحات الموضة، وخلق لحظات تفاعلية أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء حول إطلالات الفنانين وتصرفاتهم على السجادة الحمراء.

بهذا الحضور القوي والتنوع الملفت، رسّخ مهرجان "الإيمي" مكانته كأحد أهم الأحداث العالمية التي تجمع بين سحر الدراما وبريق الأزياء، ليبقى حديث الجمهور والإعلام لأيام طويلة بعد انتهاء فعالياته.