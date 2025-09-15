فلسطين تخطف الأضواء في حفل الإيمي 77: نجوم هوليوود يتحدّون السياسة على السجادة الحمراء

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحوّل حفل جوائز الإيمي 2025 إلى ما يشبه منصة للتعبير السياسي، بعدما خطف الممثل الأمريكي ستيرلينغ كي براون الأنظار بظهوره على السكوتر عقب إصابته بتمزق في الأربطة، في لقطة غير مألوفة على السجادة الحمراء.

لكن ما أثار الجدل حقًا، كان موقف النجوم من القضية الفلسطينية. فقد فجّرت النجمة هانا إينبيندر مفاجأة حين هتفت على المسرح "فلسطين حرة"، بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن مسلسل Hacks، لتغادر المسرح وسط عاصفة من التصفيق.

ولم يتوقف المشهد عند هذا الحد، إذ لفت النجم الإسباني خافيير بارديم الأنظار بظهوره مرتديًا الكوفية الفلسطينية معلنًا دعمه للقضية. وخلال حديثه مع وسائل الإعلام، وصف ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات ومقاطعة شاملة ضد إسرائيل.

بهذا، تحوّل الحفل الفني الأبرز عالميًا إلى ساحة لمواقف سياسية صريحة، جعلت "فلسطين" العنوان الأبرز في ليلة تتويج نجوم الدراما والكوميديا.

