هل تعيش آمال ماهر قصة حب جديدة في الوقت الحالي؟.. المطربة تجيب

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت المطربة آمال ماهر، أنها عادت للجمهور بألبوم "حاجة غير"، بعد غياب 4 سنوات، لعدة أسباب أبرزها عمق الموضوع وهذا ما كان يهمها، مردفة أنها لم تغيب بمعنى الغياب كون هناك ميني ألبوم "صاحبة عمري"، الذي طرحته منذ ما يقرب من عام ونصف.



وتابعت آمال ماهر، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد2"، أنها توعد جمهورها الذي غمرها بالمحبة بكل ما هو أجمل خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنها شعرت بصدق ومحبة مشاعر الجمهور لها بعد طرحها ألبومها "حاجة غير"، معقبة: "صدق مشاعر الجمهور هو اللي خلاني أكون كلي حماس ولهفة وأعملهم حاجة حلوة وخاصة".



وأضافت آمال ماهر، أن أغنية حاجة غير من ألبومها هي الأقرب لشخصيتها وتشعر بأنها شبهها للغاية من حيث الكلمة واللحن والتوزيع، فالألبوم جميعه مميز، وعن سر ظهورها مؤخرًا بفستان زفاف في جلسة تصوير أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن هذا الظهور كان جزءًا من الدعاية الخاصة بألبومها الجديد.



وأردفت آمال ماهر: "بعيش حالة حب حاليًا مع الجمهور، والحالة دي مكفّياني أوي ومخلياني طايرة".



وأكدت آمال ماهر أن علاقتها بجمهورها هي الدافع الأساسي لاستمرارها في تقديم أعمال جديدة، مشيرة إلى أن حالة الحب والتواصل التي تعيشها معهم تمثل لها أكبر مصدر للسعادة والإلهام.