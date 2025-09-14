نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور.. نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة نادية الجندي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما أطلت بإطلالة كلاسيكية.

أحدث ظهور لـ نادية الجندي

وظهرت نادية الجندي بفستان اسود طويل ذو خطين ابيض، وتركت خصلات شعرها منسدلا، ووضعت ميكب يبرز جمال ملامحها.

تفاعل الجمهور مع إطلالة نادية الجندي

حازت صور نادية الجندي علي إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، وتتميز نادية بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق.

زيجات نادية الجندي

تزوجت نادية الجندي مرتين، الأولى من الفنان عماد حمدي وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام، ثم كانت الزيجة الثانية من المنتج محمد مختار، الذي عمل في السلك الدبلوماسي قبل لقائه بها، جرى الزواج بينهما في منتصف الثمانينيات وانفصلا بعد زواج استمر 20 عامًا.

أبرز أعمال نادية الجندي

وكان من أهم مسلسلات نادية الجندي منها (مشوار امرأة، من أطلق الرصاص على هند علام، ملكة في المنفى، أسرار، سكر زيادة).

بينما أهم أفلام نادية الجندي هم: (وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب، مهمة في تل أبيب، الجاسوسة، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل)، وكان آخر أفلامها الرغبة، ومع ظهور أفلام الكوميديا الجديدة في السينما اتجهت إلى العمل في التلفزيون.