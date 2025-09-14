نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل.. ياسر جلال يكشف أحدث المنضمين لبطولة 'كلهم بيحبوا مودي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان ياسر جلال عن إنضمام نجمتان جديدتان في مسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي»" عبر حسابه بموقع انستجرام.

جوري بكر وإيرينا يسري ينضمن لـ مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»"

ونشر ياسر جلال صور تجمعه مع أحدث المنضمين لمسلسله، وعلق قائلًا: "جوري بكر وإيرينا يسري ملكة جمال مصر ٢٠٢٥ ينضموا معانا في كلهم بيحبوا مودي".

موعد عرض مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»"

ومسلسل «كلهم بيحبوا مودي»" يعرض الرمضاني الجديد لموسم 2026 الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

قصة مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»"

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي خفيف من 15 حلقة، يظهر خلاله ياسر جلال بشخصية مختلفة يقع ضحية عملية نصب تقوده إلى سلسلة من المواقف الطريفة.

ابطال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»"

ومسلسل "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، يشارك في بطولته ياسر جلال كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

أحدث اعمال ياسر جلال

يذكر أن ياسر جلال ينتظر عرض مسلسل للعدالة وجه آخر المكون من 15 حلقة ويقدم شخصية الإعلامي والمذيع التليفزيوني فؤاد السرجانى، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة أروى جودة التى تظهر فى دور زوجة ياسر جلال، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة.

قصة مسلسل للعدالة وجه آخر

ويدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية مذيع تليفزيوني يؤديها ياسر جلال، الذي يفتح ملفا شائكا يخص تجارة وبيع الأعضاء البشرية، وفي خضم محاولاته لكشف هذه الشبكات الإجرامية، يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع رجال أعمال نافذين، يحاولون إسكات صوته بأي ثمن.