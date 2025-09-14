نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوركسترا «مزيكا» تمزج الشرق بالغرب: جولة Arab Divas تجوب العواصم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوركسترا "مزيكا" تحيي روائع فيروز وأم كلثوم ووردة على مجموعة من أهم مسارح أوروبا

بعد النجاح الهائل الذي حققته عروض Arab Divas على أبرز مسارح العالم، تنطلق أوركسترا "مزيكا" بقيادة المايسترا أمل قرمازي في جولة أوروبية كبرى تُعيد خلالها إحياء روائع أيقونات الغناء العربي، من فيروز إلى وردة وأم كلثوم، ضمن سلسلة حفلات جماهيرية تمتد من السابع عشر من سبتمبر الحالي ولغاية السادس والعشرين من أكتوبل المقبل.

جولة أوركسترا “مزيكا”

تبدأ الجولة من العاصمة البريطانية لندن حيث تعتلي الأوركسترا العريقة خشبة مسرح Bloomsbury الأسطوري لتقدّم حفلين متتاليين في 17 و18 سبتمبر، ويشاركها في هذه الأمسيات صوتٌ لبناني أصيل يتمثّل في الفنانة كارلا رميا، التي تضيف بخبرتها وحضورها بعدًا جديدًا للأداء.

جولة الأوركسترا إلى فرنسا

ومن هناك تنتقل الأوركسترا إلى فرنسا لإحياء أمسية ثالثة في مدينة ليون في 20 سبتمبر، قبل أن تشدّ الرحال في 5 تشرين أكتوبر إلى مدينة تولوز حيث يستضيفها مسرحInterférences المعروف بهندسته الصوتية المتطورة.

موعد الأمسيات الفرنسية

وتتواصل الأمسيات الفرنسية في 11 أكتوبر داخل قاعة Joseph Kosma الشهيرة في مدينة نيس، ثم تحطّ الرحال في جنيف لختام الجولة بحفل ضخم على مسرح Alhambra العريق في 26 أكتوبر، وهو من أقدم المسارح الأوروبية التي شهدت عروضًا خالدة لأساطير الفن العربي والعالمي.

نبذة عن عرض Arab Divas

يقدّم هذا البرنامج تحية موسيقية لأروع الأصوات النسائية في تاريخ الغناء العربي، جامعًا أعمال أم كلثوم وفيروز ووردة وماجدة الرومي وجوليا بطرس في تجربة حيّة نادرة.

نجاح أوركسترا “مزيكا”

تُعيد أوركسترا «مزيكا» توزيع هذه الأعمال بتقنيات أوركسترالية عالمية تمزج بين التقاليد الشرقية العريقة ورصانة الأداء الكلاسيكي الغربي، في استعادةٍ فنية لأرشيفٍ ذهبي لا يزال حتى اليوم يملأ المكتبة الموسيقية العربية ويغذّي أجيالًا متعاقبة من عشّاق الطرب.

تقود الحفل المايسترا أمل قرمازي، عازفة الكمان الحائزة جوائز عالمية وصاحبة مسيرة أكاديمية مرموقة توّجتها بشهادة دكتوراه في الموسيقى وعِلم الموسيقى من جامعة السوربون.

وبقيادتها تضخ الأوركسترا حياةً جديدة في روائع العالم العربي، فتجمع بين أصالة التراث ودقة الأداء الأوركسترالي الضخم، مقدّمةً أمسية تحتفي بالأنغام الخالدة وتلائم في آنٍ واحد أذواق الجمهور العربي والأوروبي.

نبذة عن أوركسترا "مزيكا"

تأسست أوركسترا "مزيكا" عام 2017 على يد الموسيقي الدكتور شادي حاكمة، وسرعان ما رسّخت مكانتها كإحدى أبرز الفرق العربية ذات الإنتاج العالمي، مقدّمة حفلات ضخمة تمزج بين الأصالة والإبداع على أرقى المسارح حول العالم، ومنذ عام 2019، تولّت الدكتورة أمل قرمازي الإدارة الفنية للأوركسترا، فشهدت تحت قيادتها توسعًا دوليًا جعل اسمها مرادفًا للابتكار والجودة الموسيقية الفائقة.

أحيت «مزيكا» عروضًا بارزة في مسارح عريقة حول العالم، من Casino de Paris وLe Trianon وBataclan في باريس، إلى Alhambra في جنيف، وFlagey في بروكسل، وMegarama في الدار البيضاء، إضافةً إلى محطات كبرى في مونتريال ونيويورك، كما تعاونت مع أكثر من 25 فنانًا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينهم رشا رزق ورامي عياش ومهدي عياشي، مقدّمةً توزيعات أوركسترالية غنية للأعمال الكلاسيكية والشعبية العربية تلامس جمهورًا عالميًا متنوّعًا.

رسالة أوركسترا “مزيكا”

واليوم، ومع جولة Arab Divas الأوروبية، تواصل أوركسترا «مزيكا» رسالتها في مدّ الجسور بين الثقافات والأجيال، مبرهنةً أن الموسيقى العربية إرث إنساني عالمي قادر على أسر المستمعين وإشعال الخيال أينما كان جمهور الفن الرفيع.

