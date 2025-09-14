نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخرج "ما تراه ليس كما يبدو": الحرية في اختيار الشخصيات والأبطال سبب نجاح المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المخرج خالد سعيد، أن المخرج يظل صاحب الرؤية الأشمل داخل أي عمل فني، فهو الوحيد القادر على الإحاطة بكامل تفاصيل الصورة التي تظهر للجمهور، مشيرًا إلى أن السيناريست يكتب الأحداث ويضع الخطوط الدرامية للعمل، لكن مسؤولية تحويل تلك الأحداث إلى صورة ملموسة يشاهدها الجمهور تقع على عاتق المخرج وحده.

خالد سعيد يوضح سبب نجاح مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وأوضح سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع على قناة "CBC" أن المخرج هو من يجمع خيوط الحكاية، ويتابع الإيقاع العام للعمل منذ بدايته وحتى خروجه للنور، في حين يظل كل فرد في المنظومة مسؤولًا عن الجزء الخاص به فقط، سواء كان ممثلًا أو فنيًا أو كاتبًا، مؤكدًا أن نجاح العمل لا يكتمل إلا بتكامل هذه الأدوار مع قيادة المخرج الذي يربط بينها جميعًا.

خالد سعيد يوجه الشكر لـ كريم أبو ذكري

وأعرب عن امتنانه للمنتج كريم أبو ذكري، موضحًا أنه كان سندًا وداعمًا له خلال مختلف مراحل عمل "ما تراه ليس كما يبدو"، ووقف إلى جانبه في العديد من التفاصيل المهمة، إلى جانب منحه مساحة واسعة من الحرية في اختيار الشخصيات والأبطال، وهو ما اعتبره عاملًا أساسيًا ساعد على خروج العمل بالشكل الذي يرضي فريقه والجمهور معًا.