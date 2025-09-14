فيلم "أربعة أصابع" يفوز بجائزة قنوات ART في "ملتقي أفلامنا" ببيروت

القاهرة - محمد ابراهيم - فاز منذ قليل مشروع الفيلم العراقي "أربعة أصابع" إخراج يحيى العلاق وإنتاج محمد الدرادجي بجائزة شبكة تلفزيون وراديو العرب ART وقيمتها ٥ آلاف دولار والتي يتم منحها لأفضل مشروع فيلم تحت التطوير في الدورة التاسعة ل "ملتقى أفلامنا".

موعد "ملتقي أفلامنا"

وانطلق "ملتقي أفلامنا" اونلاين في الفترة من ١٢ الـ ١٤ سبتمبر الجاري من تنظيم جمعية "افلامنا" حيث قام بتسليم الجائزة أنطوان خليفة، المستشار الفني للقنوات.

قصة فيلم “أربعة أصابع”

تدور قصة الفيلم حول "نور" التي تنطلق في رحلة مع شقيقها "ساري" بحثًا عن والدتهما المفقودة وسط فوضى الحرب، متجهين نحو الموصل، دون أن تدري أن "ساري" يخفي سكينًا ويخطّط لقتل والدتهما بذريعة غسل العار.

تفاصيل “ملتقي أفلامنا”

جدير بالذكر أن ملتقى أفلامُنا، هو ملتقًى للإنتاج المشترك يجمع المنتجين والمخرجين المستقلّين وأصحاب مشاريع الأفلام الطّويلة (روائيّة ووثائقيّة) من المنطقة العربيّة، مع شركاء إقليميّين ودوليّين من منتجين ووكلاء مبيعات وممثّلي صناديق دعم ومهرجانات.

هدف “ملتقي أفلامنا”

ويهدف “ملتقي أفلامنا” إلى بلورة تحالفات سينمائيّة جديدة وتشجيع تطوير المشاريع والإنتاجات المشتركة وتفعيل التّعاون بين الخبراء وأصحاب المشاريع، لتسهيل الحصول على التّمويل الإقليميّ والدّوليّ وتحفيز تبادل الخبرات بين المشاركين وفرق الأفلام.