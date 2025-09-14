فن ومشاهير

«دلع ودلال».. ملك أحمد زاهر تتألق بالجينز في أحدث ظهور

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر انظار وقلوب متابعيها في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما ظهرت بإطلالة كاجوال خاطفه للانفاس. 

أحدث ظهور لـ ملك زاهر 

وظهرت ملك زاهر بإطلالة كاجوال من الجينز مع قميص أبيض، تركت شعرها القصير ينسدل ناعما ليلامس كتفها ووضعت مكياجا بألوان هادئة. 

واستطاعت ملك زاهر في ال أو ان الاخيرة ان تخطف الانظار برشاقتها بعدما خسرت الكثير من وزنها، وظهرت برونق جذاب وجمال طبيعي. 

اخر اعمال ملك زاهر 

وحققتت ملك زاهر نجاحا كبيرا مؤخرا بـ مسلسل «أزمة ثقة»،المكون من 15 حلقة فقط، ودارات احداثه في إطار تشويقي مشحون بالغموض، حيث تتشابك خيوط جريمة قتل مع صراعات عائلية وشخصيات متعددة، ما يخلق شبكة معقدة من الأسرار والمفاجآت.

ابطال مسلسل أزمة ثقة

ضم مسلسل أزمة ثقة بطولة نجلاء بدر، كما يشارك في بطولة العمل كل من النجوم هانى عادل،  ملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج ومنة فضالي، عبير منير والعمل من إخراج وائل فهمي عبدالحميد وتأليف أحمد صبحي وإنتاج رشا عصفور شركة «توجيذر».

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

