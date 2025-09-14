فن ومشاهير

بالصور.. عدلي منصور ووزير الاتصالات يكرمان خريجي الدفعة الأولي لجامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أحمد جودة - القاهرة - شارك المستشار عدلي منصور رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية ورئيس الجمهورية السابق والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات فى تكريم خريجي الدفعة الأولي للجامعة بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط أجواء إحتفالية مهيبة.

المشاركين في الإحتفالية

 

كما شارك في الإحتفالية والتكريمات د. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية وممثلا عن وزير التعليم العالي دأيمن عاشور الذي أعتذر لتواجده خارج البلاد لحضور مؤتمرا عالمي عن التعليم الجامعي ود.محمد مقبل ممثلا عن جامعة مينيسوتا الأمريكية بالإضافة ود.احمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام.. بالإضافة إلى أسر الخريجين ونخبة من خبراء التعليم العالي بمختلف التخصصات.

 

قامت بتقديم فقرات الحفل الاعلامية جاسمين طه وافتتحت التكريمات بالوقوف دقيقة حداد علي  مؤسسة الجامعة الراحلة د.ريم بهجت حيث حملت الدفعة إسمها وتسلمت أسرتها درع تكريمها بعدها تم تكريم اوائل كليات الجامعة علوم الحاسب والمعلومات وكلية تكنولوجيا الأعمال وكلية الفنون الرقمية والتصميم.

 

تميزت أجواء مراسم الإحتفالية بالتنظيم المبهر للمنتج ياسر الحريري وموسيقى ال dj عمرو سو وتأمين سييرا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

