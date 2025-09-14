نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة الشاطبي تقدم "Gen Z" ضمن المسرح التوعوي لقصور الثقافة بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على مسرح قصر ثقافة مصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية، بدأت السبت ليالي العرض المسرحي "Gen Z"، الذي يقدم ضمن مشروع المسرح التوعوي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر التنوير ومعالجة قضايا المجتمع، ويقدم العرض مجانا حتى الأحد المقبل.

العرض المسرحي "Gen Z"

العرض لفرقة قصر ثقافة الشاطبي المسرحية، فكرة وسيناريو وإخراج إبراهيم حسن، وينتمي إلى المسرح الرمزي، حيث يناقش بأسلوب درامي استعراضي التأثيرات السلبية للإفراط في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال الجديدة، وما تسببه من عزلة وانفصال عن الواقع، وصولا إلى فقدان المشاعر الحقيقية بين الأفراد.

وأشار المخرج إبراهيم حسن أن العمل يجسد قصة شاب يعيش حياته بشكل طبيعي قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، يمارس الرياضة وينجح في عمله، لكنه بعد الانغماس المفرط في استخدام الهاتف المحمول يتحول تدريجيا إلى شخص متكاسل منزوع الإحساس.

وأضاف أن العرض يعتمد على الدراما الحركية والاستعراضات للتعبير عن الصراعات الداخلية التي يعيشها البطل، والأشخاص المستخدمين للسوشيال ميديا بكثرة، وكيف ينتهي بهم الأمر إلى السقوط والانهيار، وذلك بشكل مجرد دون تحديد أسماء أو أزمنة.

صناع العرض المسرحي "Gen Z"

العرض أداء محمد صلاح، عبد الرحمن أبو المكارم، محمد عماد، جنى تامر، مريم أيمن، محمد علي، ومنة الله خالد، سينوغرافيا ندى عبد العظيم، كيروجراف محمد صلاح، ومساعد مخرج محمد القصري.

ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني.

ويعد "المسرح التوعوي" أحد المبادرات الثقافية الهادفة التي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة لمجابهة التطرف ونشر التنوير، والتعريف بمفاهيم حروب الجيلين الرابع والخامس، المعروفة بـ "الحروب الإلكترونية"، وذلك من خلال عروض مسرحية مبتكرة أعد نصوصها عدد من المؤلفين المصريين خصيصا لهذا المشروع.