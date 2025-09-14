الأحد.. ندوة "التسامح وثقافة الاختلاف" بقصر الأمير طاز

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية برئاسة الدكتور مسعد عويس، ومقررها المساعد جناب القس أرميا مكرم، ندوة بعنوان" التسامح وثقافة الاختلاف "، وذلك في السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 21 سبتمبر الجاري بقصر الأمير طاز.

ندوة " التسامح وثقافة الاختلاف "

تأتي الندوة بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي سطوحي، والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، والاتحاد العام لشباب عمال مصر بوزارة الشباب والرياضة، وذلك فى إطار تضافر مؤسسات الدولة فى نشر الوعي بين أفراد المجتمع.

يتحدث في الندوة الأستاذة مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، الإعلامي حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام الأسبق، الأستاذ عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر بوزارة الشباب والرياضة، الأستاذة الدكتورة سالي جاد نائب عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ونائب رئيس قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، الأستاذة الدكتورة رشا يحيى أستاذ بأكاديمية الفنون وزميل كلية الدفاع الوطني، الدكتورة إيمان حلمي مدرس الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.

منسق عام اللقاء الأستاذة إيمان المنير عضوة لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد عضوة لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية.