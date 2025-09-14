نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريمة قتل ودماء على يد شيري عادل تفتتح أولى حلقات "ديجافو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم أولى حلقات حكاية "ديجافو"، سادس حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، عبر قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد، لتفتتح الأحداث بمشهد صادم يضع المشاهد مباشرة داخل أجواء من التشويق والغموض.

تفاصيل الحلقة الأولى

بدأت الحلقة الأولى بجريمة قتل غامضة، لا تُظهر ملامح المجني عليه، بينما ظهرت شيري عادل بجانبه وعلى يديها آثار دماء، في حالة ذهول وصمت مريب، ثم يعود العمل إلى الماضي كاشفًا عن خيوط قصة معقدة.

شيري عادل تظهر بشخصية مسك في "ديجافو"

وتظهر شخصية مسك (شيري عادل) أثناء سفرها مع زوجها الطبيب الجراح سيف (أحمد الرافعي) لقضاء إجازة بعيدًا عن ضغوط الحياة، بينما تظل ابنتهما الصغيرة تالا في المنزل برفقة عمتها هبة (هند عبدالحليم)، وأثناء مكالمة فيديو مع ابنتهما، يقع حادث مروري مروّع، تدخل مسك المستشفى في حالة خطيرة بينما يُصاب سيف بإصابات طفيفة، ثم تفيق وتكتشف إنه ا فقدت الذاكرة.

الغموض يسيطر علي "ديجافو"

واختتمت الحلقة بمحاولة مسك لـ استعادة الذاكرة وتعود إلى منزلها لتواجه أسئلة لا تجد لها إجابات واضحة، أبرزها عن غرفة سرية تحت الأرض يصفها سيف بأنها مجرد معمل لتجاربه الطبية، تبدأ مسك رحلة استعادة حياتها شيئًا فشيئًا، فتزور مطعمها الشهير "بيت مسك" الذي كانت تشاركه مع موسى منذ خمس سنوات، لكنها تفاجأ بتناقضات في شخصيتها القديمة، حيث يلاحظ موسى أنها صارت تستخدم يدها اليمنى بدلًا من اليسرى، وقبلت مسك فتاة في الشارع نادتها باسم "ليلى"، مؤكدة أنها تعرفها منذ أربع سنوات، واظهرت صورة قديمة تجمعهما معًا.

ابطال حكاية "ديجافو"

وتضم حكاية ديجافو بطولة شيري عادل وعمرو وهبة وأحمد الرافعي وهند عبد الحليم، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر.