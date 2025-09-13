افتكروني مليونير.. سيد الطيب: ا'لمنتجين بطلوا يبعتوا لي شغل بسبب عملي في المقاولات'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدَثَ الفنان سيد الطيب عن قلة مشاركاته في الأعمال الدرامية والسينمائية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن عمله بمجال المقاولات وراء غيابه عن الساحة الفنية.

وقال سيد الطيب خلال لقائه في برنامج بنظرة تانية، مع الإعلامي محمود الجلفي عبر قناة الشمس 2: المنتجون أصبحوا لا يستعينون بي بشكل كبير في الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية نظرًا لعملي الخاص بمجال المقاولات، فظنوا أنني لست بحاجة إلى الفن، وهذا غير صحيح بالمرة.

وتابع سيد الطيب: الترشيح لم يعُد من اختصاص المنتجين والمخرجين ومعاونيهم كما هو متعارف عليه داخل الوسط الفني، بل أصبح الأمر مقتصرًا على ورش التمثيل ومكاتب الكاستنج، والتي بدورها تقوم بترشيح الممثلين الحاصلين على دورات تدريبية منها، وليس لخريجي معهد الفنون المسرحية، ولا بد أن يتم إعادة النظر في هذا الأمر من قِبل نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف: أتمنى أن يعود نجم الكوميديا أحمد آدم إلى الساحة الفنية من جديد، فهو فنان ذو موهبة رائعة، ولا أعلم سبب غيابه منذ فترة طويلة، وأرفض مقولة أنه حصر نفسه في عباءة القرموطي، فقد قدم العديد من الأعمال الأخرى بعيدًا عن شخصية القرموطي، مثل صباحو كدب، والرجل الأبيض المتوسط، وغيرها من الأعمال المميزة التي لاقت نجاحًا كبيرًا.

واختتم: أحمد آدم يمكنه أن يستمر في تقديم شخصية القرموطي لسنوات عديدة كما فعل الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ولكن بشرط التوظيف الصحيح للشخصية وإيجاد سيناريو قوي.