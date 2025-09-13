نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد في صدارة التريند.. فما هي القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان حسن الرداد محركات البحث خلال الساعات الماضية بعدما أثار موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو طريف يتحدي نفسة في اللغة العربية.

سبب تصدر حسن الرداد التريند

وظهر حسن الرداد خلال فيديو له عبر حسابه بموقع انستجرام وهو يتحدى نفسه بتجربة أداء بعض الجمل باللغة العربية الفصحى أثناء جريه على أحد الشواطئ.

حسن الرداد يتحدي نفسة في نطق اللغة العربية

وعلق حسن الرداد على الفيديو: "شوية لغة عربية كده وأنا بجري على البحر»، ورأى البعض أن الرداد يسخر بطريقة غير مباشرة، من انتقاد الفنان السوري سلوم حداد، طريقة نطق بعض الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى.

آخر أعمال حسن الرداد

وكان اخر اعمال الفنان حسن الرداد، هو مسلسل عقبال عندكوا، بجانب زوجته إيمي سمير غانم، والذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، دارت أحداثه في إطار حلقات متصلة منفصلة، حيث يتضمن العمل حكاية مختلفة كل حلقتين في إطار اجتماعي ملئ بالكوميديا والدراما ويظهر الثنائي في دور زوجين ويقدمان شخصيات متعددة ضمن أحداث المسلسل وتجمع بينهم العديد من المواقف والأحداث الشيقة.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا

وضم مسلسل عقبال عندكوا، في بطولته بجانب الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد ثروت، مع عدد من ضيوف الشرف الذين يظهرون على مدار الحلقات، ومنهم علاء مرسي، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، وإسماعيل فرغلي، والعمل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج أحمد السبكي.