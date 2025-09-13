نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد الطيب يكشف سر تأجيل تصوير مسلسل جذوة لنبيلة عبيد: التسويق والإنتاج السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدَثَ الفنان سيد الطيب عن أسباب تأجيل تصوير مسلسل جذوة الذي تلعب بطولته الفنانة نبيلة عبيد، حيث أكد أن الانتاج والتسويق هما سبب هذا التاجيل، كما تطرق الفنان في الحديث عن مشاركته في فيلم الدشاش رفقة الفنان محمد سعد.

وقال سيد الطيب في لقائه ببرنامج بنظرة تانية مع الإعلامي محمود الجلفي عبر قناة الشمس 2: أستعد للمشاركة في مسلسل جذوة، وهو عمل درامي ضخم يجمع بين نجوم مصر، والعديد من نجوم الخليج، ويشارك في بطولته النجمة الكبيرة نبيلة عبيد وحورية فرغلي، وغيرهم.

واستكمل: كان من المفترض أن ينطلق تصوير مسلسل جذوة منذ فترة طويلة، إلا أن هناك بعض الظروف الإنتاجية والتسويقية حالت دون ذلك، وننتظر تحديد موعدًا نهائيًا لبدء تصوير العمل.



وفي سياق آخر، تحدث سيد الطيب عن كواليس مشاركته في فيلم الدشاش، إذ قال: ترشيحي للمشاركة في فيلم الدشاش كان عن طريق المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي كانت تربطني به علاقة مميزة، فقد شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي قام بإخراجها، كما لعب محمد سعد دورًا كبيرًا في مشاركتي بالعمل، فقد رشحني للمخرج سامح عبد العزيز بعد اعتذار أحد النجوم عن الدور.

وتابع: قدمت دورًا هامًا خلال أحداث فيلم الدشاش، وراضِ عن النجاح الكبير الذي حققه العمل، كما أنني استمتع بالوقوف أمام محمد سعد، وشاركت معه في مسلسل فيفا أطاطا عام 2014، وهو ممثل عبقري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقادر على تجسيد أكثر من شخصية، ولديه القدرة على التحول من شخصية إلى آخرى في جزء من الثانية، وقدم دورًا مميزًا في فيلم الكنز مع المخرج شريف عرفة واستطاع الخروج من اللون الكوميدي.