نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العد التنازلي بدأ.. طرح تذاكر حفل أنغام في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

موعد حفل انغام بـ الإمارات

ومن المقرر ان تحيي أنغام يوم 12 ديسمبر حفلا غنائيا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أسعار تذاكر حفل أنغام في دبي

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام، كالتالي: (550 درهم إماراتي، 850 درهم إماراتي، 1150 درهم إماراتي، 1550 درهم إماراتي، 3500 درهم إماراتي).

اخر أغاني أنغام

سبق، طرحت الفنانة أنغام اغنيه بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ألبوم "تيجي نسيب" مع أكرم حسني

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

أغاني ألبوم "تيجي نسيب"

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.