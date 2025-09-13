نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنانة العرب أحلام تشعل موسم جدة بحفل استثنائي على مسرح عبادي الجوهر أرينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت فنانة العرب أحلام أجواء موسم جدة بليلة استثنائية احتضنها مسرح عبادي الجوهر أرينا، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل غير مسبوق، في حفل حمل بصمة خاصة من حيث التنظيم والفن والإبهار البصري.

وانطلق الحفل بعد استعدادات مكثفة استمرت لأيام، ليخرج بصورة احترافية متكاملة قدّمتها شركة بنش مارك، حيث تنقّلت أحلام خلال ما يقارب الثلاث ساعات بين باقة من أجمل أغنياتها التي رسّخت مكانتها على الساحة الفنية، منها: راس قمة، أبرحل، هذا اللي شايف نفسه، أدري تغير، لا يروح الليل، وش ذكرك، بغيضك، كما غنّت رائعة فنان العرب محمد عبده لو كلفتني المحبة.

وقدّمت أحلام أيضًا ألوانًا من الفلكلور السعودي بمناطق متعددة، ما أضفى طابعًا متنوعًا وجعل الحفل ثريًا فنيًا ومميزًا في مضمونه ورسائله.

وتزيّن مسرح عبادي الجوهر أرينا بتقنيات صوتية وضوئية متطورة عكست أجواءً بصرية مبهرة، حوّلت كل مشهد غنائي إلى لوحة فنية متكاملة.

وعاش الجمهور حالة استثنائية من التفاعل، حيث ردد الأغاني مع أحلام وصفّق بحرارة حتى اللحظة الأخيرة، في مشهد عكس الشغف الكبير بحضورها وخصوصية هذه الليلة ضمن فعاليات موسم جدة.

وقاد الأوركسترا المايسترو وليد فايد، الذي صنع بموسيقاه أجواءً حالمة انسجمت مع صوت أحلام العذب، ليجمع بين الطرب الأصيل والتجديد الموسيقي العصري في لوحة فنية نادرة.