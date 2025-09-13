وفاء عامر تتربع علي عرش التريند.. فما هي القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة وفاء عامر محركات البحث واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما عبرت عن فرحتها بقرار حكم قضائي ضد مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ«ابنة مبارك»، يفيد بحبسها عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف.

سبب تصدر وفاء عامر التريند

واشادت وفاء عامر من بوست عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعدالة القضاء المصري، وذلك بعد ما أصدرت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية حكم قضائي ضد مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ«ابنة مبارك».

وفاء عامر تشيد بعدالة القضاء المصري

وكتبت وفاء عامر،: «شكرا.. وزارة الداخلية المصرية.. القضاء المصري المحترم شكرًا شكرًا شكرًا».

اتهاهم موجه ضد وفاء عامر

وكانت التيك توكر، مروة يسرى عبدالحميد السيد قد اتهمت خلال فيديوهات لها على منصة التيك توك، الفنانة وفاء أحمد محمد عبدالغفار، وشهرتها وفاء عامر، بالاتجار في الأعضاء وتسببها بوفاة لاعب الزمالك الأسبق إبراهيم شيكا.

القبض علي مروة يسري المعروفة إعلاميًا بـ«ابنة مبارك»

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مروة يسرى بعد تعدد البلاغات ضدها حيث قالت خلال التحقيقات إن المعلومات التي تنشرها في مقاطع الفيديو تحصل عليها من شخص يُدعى ألكسندر، ويُعرف بالصندوق الأسود، ويقيم بمحافظة الإسكندرية.

آخر أعمال وفاء عامر

وكان اخر اعمال وفاء عامر هو مسلسل الأميرة ضل حيطة، بطولة الفنانة ياسمين صبري، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، مها نصار، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.