«أشهد يا ليل».. آسر ياسين يقلب موازين دراما رمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان آسر ياسين لمسلسله الجديد، والذي من المقرر ان يخوض به السباق الرمضاني القادم 2026.

اسم مسلسل آسر ياسين الجديد

ويأتي مسلسل آسر ياسين الجديد حاملا اسم «أشهد يا ليل»، ومن المقرر انطلاق تصوير العمل فور الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطال المسلسل.

تفاصيل مسلسل «أشهد يا ليل»

مسلسل «أشهد يا ليل»، بطولة آسر ياسين، والعمل من إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر.

أحدث اعمال آسر ياسين

ومن ناحية اخري، انتهى آسر ياسين من تصوير فيلم إن غاب القط الذى يجمه بالفنان أسماء جلال، حيث تم تصوير آخر المشاهد فى تركيا، بجانب اللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف الكوميدية.

اخر أعمال آسر ياسين

وكان اخر اعمال آسر ياسين هو مشاركته في ماراثون رمضان 2025، بمسلسل قلبي ومفتاحه، بجانب عدد من الفنانين أبرزهم مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، ميس حمدان، سما إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

دارت أحداث المسلسل حول «عزت»، الذي يجسد دوره آسر ياسين، ويعمل سائق أوبر، وميار «مي عز الدين»، خريجة كلية علوم، حيث يلتقيان بالصدفة عندما تسعى ميار لإيجاد حل قانوني لعدم العودة إلى زوجها «سعد»، بعد أن تم الطلاق بينهما ثلاث مرات، وتقرر البحث عن محلل تختاره بنفسها، وهنا تتغير الأحداث عندما تقترح الزواج من عزت، مما يقلب حياته رأسًا على عقب ويخلق العديد من المفاجآت والتحديات.