بمشاركة 13 باحثًا ومترجمًا و36 شاعرًا.. انطلاق الدورة التاسعة لـ "مؤتمر قصيدة النثر" بنقابة الصحفيين الثلاثاء

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف نقابة الصحفيين المصرية فعاليات الدورة التاسعة من "مؤتمر قصيدة النثر المصرية"، التي تستمر فعالياتها على مدار أيام 16 و17 و18 سبتمبر الجاري، من خلال اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة.

يشارك في فعاليات الدورة التاسعة عدد كبير من الباحثين والشعراء، في جلسات بحثية وأمسيات شعرية، فضلًا عن إقامة ندوتين تناقشان "ترجمة الأدب والشعر المصري: دور المجتمع الأهلي والمبادرات الفردية"، كجزء من انشغال المؤتمر بنقل المشهد الشعري المصري إلى آفاق أوسع ولغات أخرى، والوقوف على العقبات، التي تعوق انتشاره في لغات أخرى.

كما يقيم المؤتمر جلسة لمناقشة المشروع النقدي والشعري للشاعر والناقد الكبير الراحل الدكتور محمد السيد إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا هذا العام بعد رحلة عطاء كبيرة، أثرى فيها المكتبة العربية بمؤلفاته النقدية والشعرية.

يفتتح المؤتمر فعاليات في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، بقاعة محمد حسنين هيكل، بجلسة افتتاحية يقدمها الإعلامي خالد منصور، تعقبها الجلسة الأولى التي يديرها د.أحمد عمار، ويشارك فيها د. محمد عبد الله الخولي ببحث عنوانه "قصيدة النثر من الحقيقة إلى التحقق: تحولات النص وفضاءات التجريب"، ود.رشا الفوال ببحث عنوانه "توظيف الغموض واستدعاء العناصر الدرامية: مقاربة جمالية لمفهوم الجليل في قصيدة النثر".. والجلسة التالية بعنوان "ترجمة الأدب والشعر المصري: دور المجتمع الأهلي والمبادرات الفردية"، تديرها المترجمة ابتهال الشايب، ويشارك فيها الشاعر أحمد الشهاوي، والمترجمة سارة حواس. وتختتم فعاليات اليوم بأمسية شعرية يديرها الإعلامي خالد منصور، بمشاركة الشعراء: أحمد المريخي، أحمد عبد الحميد، إيمان ماجد، دعاء خاطري، زين الزريقي، سارة حامد حواس، شريف الشافعي، عربي كمال، عبير عبد العزيز، مصطفى عبادة، وياسر الزيات.

تبدأ فعاليات اليوم الثاني (الأربعاء 17 سبتمبر) بجلسة بحثية تديرها الباحثة مريم أشرف عاطف، ويشارك فيها كل من الدكتور سامي سليمان ببحث عنوانه "قصيدة تبحث عن قارئها"، والشاعر حاتم عبد الهادي ببحث عنوانه "ما بعد قصيدة النثر: قصيدة المعنى بين الجليل والجميل والقبيح"، ود. محمد جيب ببحث عنوانه "قصيدة النثر بين ديالكتيك الثابت والمتحول: الموقف والأداة".

تعقبها جلسة بعنوان "قليل من المحبة للشاعر محمد السيد إسماعيل"، يديرها الشاعر ناظم نور الدين، ويشارك فيها كل من الشاعر علي عطا والشاعر عيد عبدالحليم.

وتختتم فعاليات اليوم الثاني بأمسية شعرية تديرها الشاعرة عبير عبد العزيز، بمشاركة الشعراء: أحمد العشري، أحمد دياب، السعيد المصري، آيات عبد المنعم، حسام السواح، حنان ماهر، سامي دياب، سعيد شحاتة، شحاتة حسن، علاء الدين مصطفى، فاطمة وهيدي، وماهر حسن.

فعاليات اليوم الثالث والأخير (الخميس 18 سبتمبر) تبدأ بجلسة بحثية يديرها الشاعر أحمد المريخي، ويشارك فيها الباحث أحمد حلمي ببحث عنوانه "حدود الشعرية في قصيدة المعاصرة: التأصيل والتلقي والنقد"، والباحث والشاعر أحمد لطفي ببحث عنوانه "تجليات المقاومة في قصيدة النثر المصرية".. تليها الجلسة السادسة بعنوان "ترجمة الأدب والشعر المصري: دور المجتمع الأهلي والمبادرات الفردية"، يديرها الناقد مجدي نصار، ويشارك فيها المترجم الدكتور أحمد الشيمي، والمترجمة نجوى عنتر. وتختتم الفعاليات بأمسية شعرية يديرها الشاعر أحمد عبد العظيم، بمشاركة الشعراء: أحمد أنيس، أحمد لطفي، أشجان حمدي، صلاح عبدالعزيز، محمد رضا محمد، محمد صالح، هاني عويد، هبة عبد الوهاب، هشام محمود، وسام زين الدين، وليد طلعت، وليد علاء الدين، وأحمد عبد العظيم.

يذكر أن لجنة "مؤتمر قصيدة النثر" تتكون من الشاعر عادل جلال منسقًا، والشاعر إبراهيم جمال الدين، والشاعر والناقد عمر شهريار.

وتتضمن فعاليات هذه الدورة ست جلسات بحثية يشارك فيها 13 باحثًا ومترجمًا، كما تتضمن 3 أمسيات شعرية يشارك فيها 36 شاعرًا، على مدار 3 أيام، وتبدأ الفعاليات يوميًا من الخامسة مساءً.