هيثم نبيل: نجاح مي عمر لم يأتِ من فراغ لأنها مجتهدة وموهوبة

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الملحن هيثم نبيل عن كواليس علاقته بالمخرج محمد سامي والنجمة مي عمر، كاشفًا العديد من الأسرار الفنية.

وأوضح هيثم نبيل خلال حلوله ضيفًا على برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان عبر شاشة قناة صدى البلد، أن المخرج محمد سامي كان بحاجة إلى فترة من الراحة بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال تصوير عملين في موسم واحد، مؤكدًا أن هذه الاستراحة كانت ضرورية لإعادة ترتيب أوراقه.

وقال: "محمد سامي لما بياخد بريك بيرجع يتوحش"، في إشارة إلى أن عودته ستكون أقوى كما اعتاد جمهوره.

كما وجه إشادة خاصة بالنجمة مي عمر، مؤكدًا أن نجاحها لم يأتِ من فراغ وإنما من اجتهاد وموهبة حقيقية، لافتًا إلى قدرتها على التنوع بين شخصيات مختلفة في أعمالها الأخيرة مثل "لؤلؤ"، "نعمة الأفوكاتو"، و"إش إش".

وأضاف أن كل دور قدمته مي عمر كان مختلفًا عن الآخر، وهو ما شاهده عن قرب خلال عمله على الموسيقى التصويرية لهذه المسلسلات، خاصةً في شخصيتي "نعمة الأفوكاتو" و"إش إش"، اللتين وصفهما بأنهما بعيدتان تمامًا عن شخصيتها الحقيقية.



