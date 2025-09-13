نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم نبيل يكشف تعلق ابنته بـ عمرو دياب ويشيد بألبومه الأخير.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المطرب والملحن هيثم نبيل عن علاقته الفنية والشخصية بأغاني الهضبة عمرو دياب، كاشفًا عن موقف طريف يجمعه بابنته الصغيرة التي لم تتجاوز العامين.

تصريحات هيثم نبيل

وقال هيثم نبيل خلال لقائه في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "بنتي عندها سنتين، بتديني أوردر بـ خطفوني وقمر.. لو غنيت قمر تقولي نو نو خطفوني وتغنيها".

هيثم نبيل: عمرو دياب ساحر الأجيال وابنتي تتغنى بأغانيه

وأضاف: "عمرو دياب ساحر الأجيال، وحاسس إن بنتي كمان سنتين تلاتة هتبقى أدمن البيدج بتاعته.. طالعة عمراوية أوفر".

وعلى جانب فني، أشاد هيثم نبيل بألبوم عمرو دياب الأخير، مؤكدًا أنه تميز بروح مختلفة أعادت الأذهان إلى أجواء ما قبل 2011.

واستكمل حديثه، قائلًا: "الألبوم فيه تنوع جميل جدًا وفايبس حلوة مش بس صيفية، وعمرو دياب بيعرف إزاي يتواصل مع كل الأجيال".

وتابع: "إحنا بنتعلم منه إزاي يبقى عندك شغف طول الوقت ورغبة إنك تكسب أرض جديدة، والهضبة دايمًا عنده القدرة إنه يلم أجيال جديدة ويضمهم لفانزاته".



