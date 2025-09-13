نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم نبيل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد: هيكون شتوي ورومانسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب والملحن هيثم نبيل عن تحضيراته لألبومه الجديد، مؤكدًا أنه انتهى من تسجيل 6 أغنيات حتى الآن، ومن المقرر طرح الألبوم خلال فصل الشتاء المقبل.

تصريحات هيثم نبيل

وأوضح هيثم نبيل خلال لقائه في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أن أجواء الألبوم تتناسب مع روح الشتاء، حيث يغلب عليه الطابع الرومانسي والدفء.

تفاصيل ألبوم هيثم نبيل

واستكمل هيثم نبيل حديثه، قائلًا: "المود بتاع الألبوم رايح للحتة الشتوية.. أغلب الأغاني فيها شوية دفى ورومانسية وفيها التيست اللي أنا بحبه".

وأشار إلى أن معظم ألحان الألبوم من توقيعه، مع التعاون مع عدد من الموزعين أبرزهم زووم وعادل حقي، بالإضافة إلى مجموعة من الشعراء منهم كريم سامي، سارة سعيد، ولؤي الذي يتعاون معه للمرة الأولى، معبرًا عن سعادته بهذه الشراكات الفنية.