نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى غريب يكشف عن اسم شخصيته في فيلم "فيها إيه يعني؟!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مصطفى غريب عن تفاصيل شخصيه في فيلمه الجديد "فيها إيه يعني؟!" بطولة الفنان ماجد الكدواني وغادة عادل، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "غريب" البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه قائلًا:" انتظروا النجم “مصطفى غريب” في شخصية علاء، فيلم "فيها إيه يعني؟".

أبطال فيلم فيها إيه يعنى



فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.



قصة فيلم فيها إيه يعنى



تدور أحداث فيلم فيها إيه يعنى في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.