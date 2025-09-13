نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شيماء سيف تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة شيماء سيف تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تفاعل الجمهور بشكل واسع مع أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بإطلالة رياضية كشفت من خلالها فقدانها الكبير في الوزن، ما أضفى عليها مظهرًا أكثر نحافة وشبابًا.

آخر أعمال شيماء سيف



وكان آخر أعمال شيماء سيف هو مسلسل إش إش الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي 2025، وشارك في بطولته كل من: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، إدوارد ومن تأليف وإخراج محمد سامي.