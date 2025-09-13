نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يتخلى تامر حسني عن الزحمة في حفلاته ويغني على طريقة الأوبرا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته المفاجئة حول رغبته في تقديم حفل غنائي مختلف تمامًا عما اعتاد عليه جمهوره، حيث يفكر في إقامة حفلة على طريقة الأوبرا يكون فيها الحضور جالسًا ليستمع لأغانيه الهادئة، بمصاحبة أوركسترا موسيقية ضخمة.

تامر كتب عبر حسابه على "إنستجرام": "شوفت تعليق من بنت بتقترح أعمل حفلة زي الأوبرا وأغني أغانيا الرايقة، أنا فعلًا فكرت في كده وكمان أوزعها مع أوركسترا كبيرة، لأني نفسي كتير أغني من غير حركة وتنطيط وزحمة.. شجعتيني والله، إيه رأيكم يا شباب؟".

هذا التصريح قسم جمهور "نجم الجيل" بين مؤيد لفكرة الحفل الكلاسيكي الهادئ، وبين آخرين يرفضون التخلي عن الأجواء الصاخبة التي اشتهر بها في حفلاته طوال السنوات الماضية.

نجاحات صيفية متتالية

يأتي هذا الجدل بعدما أحيا تامر حسني واحدة من أبرز حفلات صيف 2025 ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي"، حيث أشعل الأجواء وسط حضور جماهيري ضخم، وشارك الشامي غناء "ملكة جمال الكون" في لحظة خطفت الأنظار.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

أما سينمائيًا، فقد واصل تامر نجاحاته بفيلمه الأخير "ريستارت"، الذي قدم من خلاله كوميديا خفيفة تدور حول شاب بسيط يعمل فني صيانة هواتف ويطارد حلم الزواج من حبيبته المؤثرة على السوشيال ميديا، ليجد نفسه في مغامرة مليئة بالمواقف الكوميدية من أجل الشهرة والمال.