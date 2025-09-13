هشام الجخ يكشف كواليس تعاونه مع أحمد سعد.. والأخير يروي لحظة هروبه من البيت بسبب الفن

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الشاعر هشام الجخ عن تفاصيل خاصة بتعاونه الفني مع النجم أحمد سعد في عدد من الأعمال الغنائية، أبرزها أغنية "أنا قادر" التي قدمها ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان.

وقال الجخ خلال لقائه ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، وبمشاركة الفنان أحمد سعد: "أنا اللي رشحت أحمد سعد يغني (أنا قادر)، لكن هو بادر وكلمّني في مسلسل (توبة)، وسهرنا ليلة كاملة على (أنا قادر) لحد ما خرجت بالشكل اللي أبهر الناس."

ومن جانبه، علّق أحمد سعد على كلمات الجخ قائلًا: "بصراحة أنا مكنتش واثق في الأول، الكلام كان قوي جدًا، ولما عرضته على هشام لقيت رأيه صارم ومختلف. أول ما سمع اللحن إداني قصيدة كاملة وقال لي (اختار منها براحتك)، وعمري ما شوفت حد عنده غزارة شعرية بالشكل ده."

وعلى جانب آخر، تحدث أحمد سعد عن أصعب موقف مرّ به في بداياته الفنية، مشيرًا إلى أنه قرر الهروب من المنزل في سن الرابعة عشرة بعد اعتراض أسرته على دخوله مجال الغناء، مضيفًا: "كنت بغني من وأنا صغير، ولما رفضوا، أخدت قراري وخرجت أغني في الأفراح. كنت بخاف أتعب أو يحصل لي حاجة محدش يعرف عنها، لكن حبي للفن خلاني أصر وأكمل."

