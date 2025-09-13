نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم سامي مغاوري: إهمالي للتعليمات الطبية كاد يودي بحياتي في المقال التالي

تحدث الفنان كريم سامي مغاوري عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، موضحًا أنه أجرى أربع عمليات جراحية متتالية خلال شهرين ونصف، تضمنت: عملية فتق في الحجاب الحاجز، تسليك معدة، قص معدة، وتحويل مسار.

وأوضح مغاوري، في رسالة نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، أن المشكلة لم تكن في العمليات ذاتها، وإنما في إهماله لجدول التعليمات الغذائية والدوائية الذي حدده له الأطباء لفترة ما بعد الجراحة، قائلًا: "ما التزمتش لا بالأكل ولا بالشرب ولا حتى بالفيتامينات زي ما قالوا لي".

وأضاف الفنان الشاب أنه نتيجة لذلك تعرض لدوخة وسقط أكثر من مرة حتى تدهورت حالته الصحية، الأمر الذي استدعى نقله بشكل عاجل إلى العناية المركزة.

وأكد مغاوري أن "الإهمال هو السبب الحقيقي وراء أزمتي الصحية، مش العمليات"، قبل أن يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره: "الصحة نعمة كبيرة وتاج على رؤوس الأصحاء، للأسف ما بيشوفهاش غير اللي بيمر بوعكة".

