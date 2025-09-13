نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق فلوكس يستعيد ذكريات الزمن الجميل بحضور "الملك لير" ويحيى الفخراني يضيء المسرح القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



في مشهد أعاد للجمهور دفء الزمن الجميل، حرص الفنان القدير فاروق فلوكس على حضور العرض المسرحي الكبير "الملك لير" الذي يتألق فيه النجم يحيى الفخراني على خشبة المسرح القومي، حيث تزينت القاعة بجمهور متعطش للفن الراقي الذي يجمع بين عظمة النص الكلاسيكي وروح الأداء المعاصر.

وكشفت يسر فلوكس، ابنة الفنان فاروق فلوكس، عن إعجابها بالعرض قائلة: "شاهدنا أمس مسرحية الملك لير للنجم يحيى الفخراني، والحقيقة أنها مسرحية رائعة وجميلة بكل تفاصيلها، وتستحق هذا الإقبال الكبير".

ويعتبر "الملك لير" من روائع الأديب العالمي ويليام شكسبير، حيث تدور أحداثه حول الملك العجوز الذي يقرر تقسيم ممتلكاته بين بناته الثلاث، لكن طمعهن يقوده إلى مصير مأساوي يعكس فلسفة عميقة عن الجحود الإنساني وقيمة الوفاء.

ويأتي عرض المسرحية في وقت يغيب فيه الفخراني عن السباق الرمضاني لعام 2025، بعد أن فضّل الابتعاد عن الدراما هذا الموسم، على الرغم من نجاحه الكبير العام الماضي في مسلسل "عتبات البهجة"، الذي ضم كوكبة من النجوم بينهم جومانا مراد، صلاح عبد الله، هنادي مهنا، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم وغيرهم.

حضور فاروق فلوكس لهذا العرض يعكس مدى تقديره للفن المسرحي الذي طالما كان جزءًا أصيلًا من مسيرته، كما يؤكد استمرار ارتباط أجيال الفنانين بالمسرح باعتباره أب الفنون، ومصدرًا للثقافة والجمال والإبداع.

