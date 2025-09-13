نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارينا كابور تتصدر التريند عالميًا بعد إشاعة وفاتها.. والجمهور بين القلق والغضب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم النجمة الهندية الشهيرة كارينا كابور منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار إشاعة صادمة حول وفاتها، ما أثار حالة واسعة من الجدل والقلق بين جمهورها ومحبيها في الهند والعالم العربي.

القصة بدأت عندما تداولت بعض الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل خبرًا يزعم وفاة كارينا كابور في حادث مفاجئ، الأمر الذي انتشر بسرعة البرق وأشعل مواقع السوشيال ميديا، حيث انهالت التعليقات من جمهورها الذي عبّر عن صدمته وحزنه، قبل أن يتم نفي الخبر جملة وتفصيلاً.

مقربون من النجمة، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام الموثوقة في الهند، أكدوا أن كارينا كابور بخير وبصحة جيدة، وأن ما تم تداوله لا يعدو كونه شائعة مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة وجذب المشاهدات. واعتبر كثيرون أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النجوم الكبار لمثل هذه الأخبار الملفقة، إذ سبقتها إشاعات مشابهة طالت أسماء لامعة في بوليوود.

اللافت أن تصدر اسم كارينا كابور للتريند لم يكن فقط في الهند، بل امتد إلى دول عربية عدة، حيث يملك النجمة جمهورًا عريضًا يعشق أعمالها وأفلامها الناجحة، وهو ما جعل صدى الشائعة يتضخم بسرعة كبيرة.

الجمهور عبر عن غضبه من انتشار مثل هذه الأخبار دون تحرٍّ للمصداقية، مطالبين بضرورة التصدي لما وصفوه بـ"صحافة الإثارة الرخيصة" التي تتلاعب بمشاعر الناس، مؤكدين أن مثل هذه الشائعات قد تؤثر سلبًا على نفسية الفنان وعائلته.

كارينا كابور من جانبها لم تصدر بعد تعليقًا رسميًا على الواقعة، غير أن وسائل الإعلام المقربة منها شددت على أنها تواصل حاليًا نشاطاتها الفنية بشكل طبيعي، وتستعد لمشاريع سينمائية جديدة، لتؤكد أن ما قيل حول وفاتها مجرد إشاعة عابرة.

