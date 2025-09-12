مهرجان الفيوم يستقبل 400 فيلما من 30 دولة للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة الاستعداد لإقامة الدورة الثانية من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 25 إلى 30 من نوفمبر القادم تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الفيوم وبدعم من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم حيث يضع طاقم عمل المهرجان اللمسات الأخيرة للدورة الجديدة.

وحول الدورة الثانية من المهرجان، قال المخرج هاني لاشين رئيس المهرجان، إن الدورة الجديدة تشهد عددا من الفعاليات والندوات وعروض الأفلام في عدة مواقع مميزة في مدينة الفيوم، وستركز هذه الدورة على الموضوعات البيئية سواء الجغرافية أو الاجتماعية.

مهرجان الفيوم السينمائي

المخرج سيد عبد الخالق مدير مهرجان الفيوم السينمائي يكشف تفاصيله

وصرح المخرج سيد عبد الخالق مدير المهرجان، أن المهرجان يأتي بتحديات جديدة تفرضها الظروف العالمية وهو ما سوف ينعكس على فعاليات المهرجان المختلفة؛ حيث تضم الفعاليات أنشطة متنوعة في كافة أقسام المهرجان، وتحمل الدورة الجديدة شعار «العدالة البيئية والنوع الاجتماعي» لترصد كل أشكال التعدي الصارخ على المكون البيئي والذي بدوره ينعكس على النشاط الاقتصادي للأسرة، خاصة السيدات.

وأكدت ناهد صلاح، المدير الفني للمهرجان، أنه تم استقبال ما يزيد عن ٤٠٠ فيلمًا من نحو ٣٠ دولة، وجار اختيار القائمة النهائية للأفلام المشاركة في الدورة الثانية، حسب شعار المهرجان، للمشاركة في مسابقاته الثلاث: الأفلام الطويلة، الأفلام القصيرة، مسابقة الطلاب.



تفاصيل دورة مهرجان الفيوم السينمائي



الجدير بالذكر أن هذه الدورة تشهد تكريم عدد من الأسماء المهمة في مجال السينما والبيئة وحضور نخبة من ألمع نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية سيتم الإعلان عنهم قريبا بالإضافة إلى باقة مميزة من أهم نجوم وصناع السينما المصرية والعربية في لجان التحكيم المختلفة.

وشهدت الأسابيع الماضية عددا من جلسات العمل بين إدارة المهرجان وقادة محافظة الفيوم وعلى رأسهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيلم للتجهيز للدورة الثانية من المهرجان للخروج بشكل مميز حيث وجه بتوفير كافة التسهيلات للمهرجان.