الرقابة توافق على عرض للفيلم المصري الإماراتي الروسي المشترك موسكو كايرو

القاهرة - محمد ابراهيم - أجازت الرقابة على المصنفات الفنية kiiii مؤخرا عرض الفيلم المصري الإماراتي الروسي الجديد "موسكو كايرو"، وذلك فوق 12 عاما، وسوف يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.



وكان مهرجان الغردق لسينما الشباب قد أعلن مؤخرا أن الفيلم من المقرر عرضه في المسابقة الرسمية للافلام الطويلة بالمهرجان في دورته المقبلة، والعمل من إخراج خالد مهران وانتاج مصري اماراتي روسي ومأخوذ عن رواية إبتسم أنت في مصر للكاتبة الروسية ايلينا سيريبرياكوفا وشاركها عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار وشارك في بطولته من روسيا ماريا ريفال وانستاسيا اكاتوفا ومارينا فولوكوفا وبالينا جريتس ومن مصر محمد نور وياسر الطوبجي وأيمن منصور وحاتم رجاء وضيفا الشرف احمد عزمي واحمد جمال سعيد ومن الأردن منذر رياحنة والغناء لنادر أبو الليف والتصوير فلاديمير أرتيميف والإشراف علي الإنتاج أنعام التونسي ومحمد والتلاوي.



وتدور أحداث الفيلم عام 1993 حيث تفشي البريسترويكا ونظام بطاقات الطعام وتفشي الجريمة في روسيا وسقوط الإتحاد السوفييتي حول 4 راقصات روسيات يقررن الهجرة إلى مصر بحثا عن الأمن والإستقرار وعمل وينجحن في ذلك وتسير الأحداث بين موسكو والقاهرة، بين الغربة والانتماء، وبين الخوف من الماضي وأمل المستقبل. كل واحدة منهن تخوض رحلة داخلية، تكتشف خلالها نفسها من جديد على أرض غريبة.





ومن جانبه أكد المخرج خالد مهران في تصريحات صحفية أنه عندما قرأ سيناريو فيلم “موسكو كايرو”، شعر أنه عمل مختلف وليس مجرد قصة حب أو صراع تقليدي، لكنه جسر ثقافي وإنساني يتم بناؤه بين بلدين عظيمين. وقال: الفكرة جريئة، ومأخوذة عن رواية حقيقية كتبتها مؤلفة روسية عاشت جزء من حياتها في مصر، وهذا كان حافزا لأبدأ العمل على تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي له طابع إنساني عالمي.

وتابع مهران: الفيلم كان صعب في تنفيذه بسبب إننا صورنا مشاهده بين بلدين لديهما قوانين وثقافات إنتاج مختلفة. وفي أسلوب العمل، والمواعيد،و طريقة التفكير. وايضا التصوير في روسيا كان في الشتاء، فكان بمثابة تحدي مرعب، لأن درجات الحرارة في هذا التوقيت تصل لأرقام صعبة جدا من البرد القارس . غير إننا كنا بنصور في أماكن حقيقية ، وهو مازاد من صعوبة التحكم في المشاهد.