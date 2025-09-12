وزارة الثقافة تعلن خطة فعاليات "اليوم المصري للموسيقى”

القاهرة - محمد ابراهيم - برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تنطلق يوم الإثنين المقبل 15 سبتمبر فعاليات “اليوم المصري للموسيقى” الذي يأتي تحت شعار “مصر بتتكلم موسيقى”، في ذكرى رحيل فنان الشعب الموسيقار سيد درويش. وقد اعتمد وزير الثقافة خطة وبرنامج الاحتفالات التي تشهد تقديم 100 فعالية في أكثر من 80 موقعًا ثقافيًا بالقاهرة والمحافظات في وقت واحد، لتتنوع بين العروض الفنية الغنائية والموسيقية، الندوات، المعارض الفنية، معارض الكتب، وفتح المتاحف الفنية بالمجان، وذلك بمشاركة قطاعات الوزارة المختلفة وبتنسيق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وأكد وزير الثقافة أن الموسيقى جزء أصيل من هوية الشعب المصري، وفن راسخ منذ آلاف السنين، حيث وثقت آلاتها وأنغامها على جدران المعابد، لتبقى شاهدًا على أن هذا الشعب عرف الجمال والإبداع منذ فجر التاريخ. وأوضح أن تخصيص يوم وطني للموسيقى هو تأكيد لدورها في تشكيل الوجدان والهوية الوطنية، وترسيخ مكانة مصر كقوة ناعمة ذات تأثير حضاري وفني في محيطها العربي والعالمي.

وثمّن وزير الثقافة حرص الموسيقار عمر خيرت على المشاركة في هذا اليوم بكتابة الكلمة التي ستُتلى في جميع المواقع الثقافية قبل انطلاق الفعاليات، باعتبارها رسالة رمزية تعكس قيمة الموسيقى في وجدان المصريين ودورها المتجدد في صياغة الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على إعداد برنامج حافل بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والوزارات، لتكون مصر كلها في هذا اليوم تتحدث موسيقى.

وتقام الاحتفالية الرئيسية بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام في التاسعة من مساء الإثنين 15 سبتمبر، وتبدأ بكلمة اليوم المصري للموسيقى، يليها حفل موسيقي تقدمه الفرقة الغنائية والموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ويشهد الحفل تكريم عدد من رموز الموسيقى المصرية، وهو من إخراج المخرج هاني حسن.

كما يشهد هذا اليوم الإعلان عن المسابقة البحثية السنوية التي ينظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية باسم “فنان الشعب سيد درويش”، إضافة إلى تدشين مشروع إحياء المسرح الغنائي بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة. ويُعرض أيضًا أوبريت “الليلة الكبيرة” لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، من تأليف صلاح جاهين، موسيقى وألحان سيد مكاوي، تصميم عرائس ناجي شاكر، إخراج صلاح السقا، ومن إنتاج البيت الفني للمسرح.

في الثامنة من مساء نفس اليوم، تستضيف ساحة الهناجر للفنون حفلًا لفرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بينما يستقبل المسرح المكشوف بدار الأوبرا عروضًا موسيقية متنوعة. كما تنظم مكتبة القاهرة الكبرى ندوة فكرية بعنوان: “النغم المصري.. حكاية لا تنتهي بين الهوية والتجديد.. ألحان خالدة”. وتقام في منطقة القاهرة الخديوية (ممر بهلر – كوداك – الألفي) عروض موسيقية شبابية بالتعاون مع عدد من الفرق الغنائية المستقلة.

أما المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أشرف العزازي فيشارك بإعادة نشر تراث المسرح الغنائي الخاص بأعمال اللجنة العلمية لجمع تراث رواد المسرح الغنائي عبر قناته على “يوتيوب”، إلى جانب معرض في بهو المجلس يضم مجموعة من إصداراته الخاصة بالموسيقى، منها كتاب “وثائق ومدونات”.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان أكثر من 50 عرضًا فنيًا في جميع المحافظات، تشمل الموسيقى العربية، الغناء الشعبي، الفنون التلقائية، والكورال، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للموسيقى والإدارة العامة للمهرجانات، وبالتعاون مع الأقاليم الثقافية المختلفة.

ويشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي 15 عرضا فنيا، منها 6 عروض بمحافظة "القاهرة" وهي: عرض للفرقة المصرية للموسيقى والغناء، وآخر لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وذلك على مسرح السامر، عرض فرقة "القاهرة للموسيقى العربية" بقصر ثقافة روض الفرج، عرض فرقة "السلام" وينفذ بقصر ثقافة مدينة السلام، وعرض فرقة "الغوري للموسيقى العربية" ويعرض ببيت السحيمي، وعرض فرقة المطرية للفنون التلقائية ويقام ببيت ثقافة المطرية.

وفي محافظة "الجيزة"، يقدم عرضان الأول لكورال مركز الجيزة الثقافي، بمقر المركز، والثاني لفرقة "الواحات البحرية للفنون التلقائية" ببيت ثقافة الباويطي.

وتقدم في "القليوبية" 3 عروض، الأول لفرقة "شبرا الخيمة للموسيقى العربية" بقصر ثقافة العمال، والثاني لفرقة "كفر الشرفا للغناء الريفي" بقصر ثقافة الشرفا، والأخير لفرقة "شبين القناطر للموسيقى والغناء الشعبي"، ويقام ببيت ثقافة القناطر.

وفي محافظة "الفيوم" يقدم عرضان الأول لفرقة "الفيوم للموسيقى العربية" والثاني لفرقة بدو الفيوم للفنون التلقائية وذلك بمركز مطرطارس.

أما في محافظة "بني سويف"، تحيي فرقة "بني سويف للموسيقى العربية" حفلا بقصر ثقافة بني سويف، فيما تقدم فرقة "أبو صير الملق للموسيقى والغناء الشعبي"، عرضا فنيا ببيت ثقافة أبو صير الملق.

ويشهد إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي 8 عروض منها عرضين بمحافظة "الإسكندرية" وتحديدا بقصر ثقافة الشاطبي، بمشاركة فرقتي "مصطفى كامل" و"أبو قير للموسيقى العربية".

وتقام في محافظة "البحيرة" 3 عروض، الأول لكورال "التذوق" بقصر ثقافة وادي النطرون، والثاني لفرقة "البحيرة للموسيقى العربية" وينفذ بقصر ثقافة دمنهور، أما الأخير لفرقة "كفر الدوار للموسيقى العربية" وينفذ بقصر ثقافة كفر الدوار.

وفي محافظة "الغربية"، تقدم فرقة "غزل المحلة للموسيقى العربية" عرضا فنيا على مسرح 23 يوليو، وتقدم فرقة "طنطا للموسيقى العربية"، حفلها على مسرح المركز الثقافي.

أما في "المنوفية" فرقة "الموسيقى العربية" حفلها بقصر بثقافة شبين الكوم.

وتتواصل الفعاليات بمحافظات شرق الدلتا، وتشهد محافظة "كفر الشيخ" 3 عروض، وتقدم فرقة "كفر الشيخ للموسيقى العربية" عرضا فنيا يليه عرض آخر لفرقة الموسيقى والغناء الشعبي وذلك على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ، كما تقدم فرقة "دسوق للموسيقى العربية" عرضا فنيا بقصر ثقافة دسوق.

وفي محافظة "دمياط" تعرض فرقة الموسيقى والغناء الشعبي عرضا فنيا بحديقة بنت الشاطئ، وفي محافظة "الدقهلية" تعرض فرقة "المنصورة للموسيقى العربية" عرضا فنيا بنادي النيل.

كما تشهد محافظة "الشرقية" 5 حفلات وهي: حفل فرقة "محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية"، ويليه حفلا لفرقة "الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي"، وذلك على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، وتقدم فرقة "بلبيس للموسيقى العربية" عرضا بمركز شباب بلبيس، إلى جانب عرض فني لفرقة "منيا القمح للموسيقى العربية"، وآخر لفرقة "الموسيقى والغناء الشعبي"، وذلك بمركز شباب منيا القمح.

وفي إقليم القناة وسيناء الثقافي، تقدم 7 عروض، ويستقبل قصر ثقافة بورسعيد عرضين الأول لفرقة "بورسعيد للموسيقى العربية" والثاني لفرقة الموسيقى والغناء الشعبي.

ويقدم في "السويس"، عرضان بممشى أهل السويس وهما لفريق "كورال الشباب" و"فرقة الموسيقى والغناء الشعبي".

ويستقبل قصر ثقافة العريش بمحافظة "شمال سيناء" العرض الفني الخاص بفرقة "العريش للموسيقى العربية".

وفي محافظة "الإسماعيلية" تقدم فرقة الموسيقى والغناء الشعبي عرضا فنيا بقصر ثقافة الإسماعيلية، أما محافظة "جنوب سيناء" تشهد عرضا فنيا لفرقة الطور للفنون التلقائية وذلك بقصر ثقافة الطور.

وفي إقليم وسط الصعيد الثقافي تنفذ 8 عروض، حيث تشهد محافظة "المنيا" عرضا فنيا لفرقة "الموسيقى العربية"، بنادي الشرطة، وفي محافظة "أسيوط" تقدم فرقة "الموسيقى العربية" عرضا فنيا بقصر ثقافة أسيوط، وتقدم فرقة "القوصية للموسيقى والغناء الشعبي" عرضا ببيت ثقافة القوصية.

وتستضيف محافظة "سوهاج" عرضين وتحديدا بمركز شباب توشكي، وهما لفرقتي "الموسيقى العربية" و"الموسيقى والغناء الشعبي".

وتشهد محافظة "الوادي الجديد" 3 عروض، الأول لفرقة "الموسيقى العربية" ويعرض بقصر ثقافة الوادي الجديد، والثاني لفرقة "الداخلة للفنون التلقائية" ويقدم بقصر ثقافة موط، والأخير لفرقة "الفرافرة للفنون التلقائية" ويعرض بمكتبة الطفل والشباب.

أما إقليم جنوب الصعيد الثقافي يشهد 5 عروض كالتالي: عرض لفرقة "قنا للموسيقى العربية" بقصر ثقافة قنا، وآخر لفرقة "الأقصر للموسيقى العربية" بقصر ثقافة الأقصر، فرقة "توشكى للفنون التلقائية" بقصر ثقافة توشكى بأسوان، وتستقبل محافظة البحر الأحمر عرضين، الأول لفرقة "القصير للفنون التلقائية" ويعرض ببيت ثقافة القصير، والثاني لفرقة "حلايب للفنون التلقائية" ويعرض ببيت ثقافة حلايب

كما تشارك باقي قطاعات وزارة الثقافة في إحياء هذا اليوم، حيث تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت معرضًا يضم 22 مستنسخًا للوحات وصور ومخطوطات بخط يد سيد درويش. وتقدم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة حفلًا لفرقة أم كلثوم التابعة للمعهد العالي للموسيقى العربية، إلى جانب العرض المسرحي الغنائي “كأنه الهوى” على مسرح نهاد صليحة من إخراج عمرو قابيل.

فيما ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي السطوحي حفلًا لـ”بيت العود” على مسرح مركز الإبداع الفني (الحرية) بالإسكندرية. وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب بأشراف الدكتور خالد ابو الليل بمعرض لإصداراتها الخاصة بالموسيقى في ساحة الهناجر بخصم يصل ل50‎%‎، وتفتح المتاحف الفنية (أم كلثوم – رواد الفن – محمد عبد الوهاب) أبوابها مجانًا أمام الجمهور، إلى جانب تنظيم معرض “صوت مصر أم كلثوم” بقصر عائشة فهمي، والتابع لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش برنامج فني حافل.

كما أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن تخصيص مساحات دعائية داخل المحطات الرئيسية لبث مقاطع موسيقية وصور أرشيفية لرواد الموسيقى المصرية، احتفاءً باليوم المصري للموسيقى، بما يسهم في وصول الفعاليات إلى ملايين الركاب يوميًا.

وحددت وزارة الثقافة يوم 15 سبتمبر من كل عام ليكون “اليوم المصري للموسيقى”، ليصبح احتفالًا وطنيًا سنويًا يعزز مكانة الموسيقى المصرية كأحد روافد الهوية الوطنية وركيزة من ركائز القوة الناعمة لمصر، وترسيخًا لدور روادها الكبار وعلى رأسهم فنان الشعب سيد درويش الذي ارتبط اسمه بوجدان المصريين وحركاتهم الوطنية والاجتماعية والفنية