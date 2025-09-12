نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحه وما شهده من إقبال جماهيري.. مد برنامج صيف قطاع المسرح حتى ١٥ سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، مد العروض الفنية لبرنامج صيف قطاع المسرح، الذى ينظمه ابقطاع على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حتى ١٥ سبتمبر بدلا من ١١ سبتمبر لتصل فترة البرنامج إلى ١٩ ليلة عرض متتالية، وذلك بعد النجاح الكبير للبرنامج وما شهده من إقبال جماهيري على حفلاته الفنية.

حيث تحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفلى يوم الجمعة والسبت ١٢ و١٣ سبتمبر، كما تحيي فرقة رضا للفنون الشعبية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، حفل يوم الأحد ١٤ سبتمبر .

وضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم المصرى للموسيقى، الذى ينظمه المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، تحيي فرقة النيل للموسيقى والآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حفل ختام برنامج صيف قطاع المسرح يوم ١٥ سبتمبر.

أما اليوم الخميس، تواصل فرقة رضا للفنون الشعبية، تقديم روائع رائد استعراضات الفن الشعبي محمود رضا وألحان الموسيقار علي إسماعيل، فى الليلة الخامسة عشرة من برنامج صيف قطاع المسرح، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة.

يشار إلى أن برنامج صيف قطاع المسرح، تقدمه وزارة الثقافة مجانا للجمهور يوميا 9م، وشارك فيه 4 فرق فنية من البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ( رضا للفنون الشعبية، القومية للفنون الشعبية، أنغام الشباب، وشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية)، كما شاركت الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالإضافة إلى عدد من الأصوات الشابة الواعدة، وفرق فنية متميزة.