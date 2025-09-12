ياسمين الخطيب: نحتاج دعم الإعلام والمؤسسات لمسابقة ملكة جمال مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب أهمية مسابقة ملكة جمال مصر، موضحة أنها ليست مجرد منافسة لاختيار فتاة جميلة، بل حدث يتقدم له عدد كبير من الفتيات المتميزات على مستويات عدة.

وقالت: 90% من المتسابقات طالبات في كليات القمة مثل الطب والهندسة والإعلام، وهن جميلات على كل المستويات."

وأضافت الخطيب خلال برنامجها مساء الياسمين على قناة الشمس: إحنا كلجنة تحكيم وضعنا معايير مختلفة عن المقاييس الكلاسيكية المعتادة مثل طول القامة أو رسمة العيون، فالأولوية للعقل والثقافة والشخصية المتكاملة.

وتابعت: أشعر بالفخر لكوني جزءًا من المسابقة على مدار 5 سنوات، ولا ألوم رئيسة المسابقة لأنها تبذل مجهودًا كبيرًا، لكن المشكلة الحقيقية في غياب الدعم، سواء من الإعلام أو مؤسسات الدولة.

واختتمت برسالة مطالبة فيها بضرورة مساندة هذه الفعالية، قائلة: نحن نقدم من خلالها سفيرة تمثل مصر في محافل دولية، وأرجو أن تحظى بالدعم اللازم حتى تخرج الدورات المقبلة بالشكل الذي يليق بمصر.