فن ومشاهير

ياسمين الخطيب: نحتاج دعم الإعلام والمؤسسات لمسابقة ملكة جمال مصر

0 نشر
0 تبليغ

ياسمين الخطيب: نحتاج دعم الإعلام والمؤسسات لمسابقة ملكة جمال مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب أهمية مسابقة ملكة جمال مصر، موضحة أنها ليست مجرد منافسة لاختيار فتاة جميلة، بل حدث يتقدم له عدد كبير من الفتيات المتميزات على مستويات عدة.

 

وقالت: 90% من المتسابقات طالبات في كليات القمة مثل الطب والهندسة والإعلام، وهن جميلات على كل المستويات."

 

وأضافت الخطيب خلال برنامجها مساء الياسمين على قناة الشمس: إحنا كلجنة تحكيم وضعنا معايير مختلفة عن المقاييس الكلاسيكية المعتادة مثل طول القامة أو رسمة العيون، فالأولوية للعقل والثقافة والشخصية المتكاملة.

 

وتابعت: أشعر بالفخر لكوني جزءًا من المسابقة على مدار 5 سنوات، ولا ألوم رئيسة المسابقة لأنها تبذل مجهودًا كبيرًا، لكن المشكلة الحقيقية في غياب الدعم، سواء من الإعلام أو مؤسسات الدولة.

 

واختتمت برسالة مطالبة فيها بضرورة مساندة هذه الفعالية، قائلة: نحن نقدم من خلالها سفيرة تمثل مصر في محافل دولية، وأرجو أن تحظى بالدعم اللازم حتى تخرج الدورات المقبلة بالشكل الذي يليق بمصر.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا