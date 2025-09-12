نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جابر جمال يعلن عن أغنيته الجديدة "دمار دمار" بمشاركة النجم حاتم العراقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الملحن جابر جمال عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "دمار دمار"، والتي تأتي في تعاون فني مميز مع النجم الكبير حاتم العراقي، في خطوة جديدة تعكس طموحه المستمر لإثبات نفسه بين أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

والأغنية من كلمات الشاعر إسلام الجريني، المعروف بقدرته على صياغة كلمات قريبة من وجدان المستمع، فيما تولى التوزيع الموسيقي المبدع أحمد حداد الذي أضفى على العمل إيقاعًا متجددًا يمزج بين الأصالة والحداثة، لتقديم أغنية قادرة على جذب جمهور واسع. كما سيشرف على إخراج الكليب المخرج جميل جميل المغازي، أحد أبرز مخرجي الفيديو كليبات في المنطقة، ليقدم رؤية بصرية مبتكرة تتناسب مع طاقة الأغنية وروحها الشبابية.

ونشر جابر جمال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا ترويجيًا للأغنية، مرفقًا بتعليق: "دمار دمار قريبًا من ألحاني مع النجم الكبير حاتم العراقي "، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور الذي أعرب عن حماسه لمتابعة الأغنية فور صدورها.

ويعد التعاون مع حاتم العراقي خطوة مهمة في مشوار جابر الفني، حيث يمثل فرصة للتعلم من أحد كبار نجوم الغناء العراقي، ويمنحه مزيدًا من الخبرة والانتشار في الأسواق العربية. كما ينتظر المتابعون أن تجمع الأغنية بين العمق الفني في الكلمات، والإيقاع المميز في التوزيع، والجاذبية البصرية في الكليب، ما يجعلها عملًا متكاملًا قادرًا على ترك أثر واضح في الساحة الفنية.

من المنتظر أن يتم الإعلان عن موعد الإصدار الرسمي خلال الأيام القادمة، وسط توقعات بأن تحقق الأغنية انتشارًا واسعًا على منصات الاستماع الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع قوة الفريق المشارك في العمل والذي يجمع بين الشباب المبدع والخبرة الطويلة.