أحمد السقا حاضر في أغنية "بِس بِس" لزينب حسن.. إبداع تامر حسين ومدين يشعل الصيف

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت الفنانة زينب حسن أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "بِس بِس"، لتعيد معها للأذهان واحدًا من أكثر المشاهد السينمائية تأثيرًا في تاريخ السينما المصرية، حيث استلهم الشاعر تامر حسين كلمات العمل من مشهد شهير للنجم أحمد السقا مع النجمة منى زكي، عندما ألقى بنفسه في الشلال صارخًا بكلمة "بحبك"، وهو المشهد الذي ظل راسخًا في ذاكرة الجمهور لسنوات طويلة.

الأغنية التي تبدأ بجملة "تؤ تؤ.. لاء كده لاءه.. قلبي النونو ده محتاج زقه"، تحمل في طياتها جرعة مكثفة من المرح والعفوية، وتكتمل بجملة مبتكرة تقول: "قولي بحبك زي السقا"، ليصنع تامر حسين حالة جديدة تجمع بين الرومانسية والمرح في آن واحد. أما الملحن المتميز مدين فقد أضفى على الكلمات روحًا موسيقية راقصة بطابع صيفي مبهج، ليأتي التوزيع والمكس من توقيع توما الذي نجح في صياغة إيقاعات مفعمة بالحيوية تضفي على العمل حيوية متدفقة تجعل المستمع يعيش أجواء الاحتفال من أول نغمة حتى آخر لحظة.

الأغنية صدرت تحت إدارة فنية لعبدالله البداد، وبإشراف عام من حسن طالب، ومن إنتاج Tunes Arabia التي أطلقت العمل على قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"، إلى جانب كافة المتاجر الموسيقية والمنصات الرقمية والإذاعات العربية، ليصل العمل بسرعة إلى شريحة واسعة من الجمهور الباحث عن الإيقاع الراقص والكلمة الخفيفة.

وبصوتها القوي والعذب، تمكنت زينب حسن من أن تضع بصمتها الخاصة على "بِس بِس"، حيث قدمت أداءً مليئًا بالطاقة والفرح، جعل الأغنية أقرب إلى لوحة موسيقية غنائية متكاملة تعكس انسجام فريق العمل وتفرد كل منهم في مجاله.

الجدير بالذكر أن الأغنية ليست مجرد عمل غنائي صيفي وحسب، بل تعد أيضًا إشارة لافتة إلى كيف يمكن للفن أن يوظف السينما في الغناء والعكس، حيث نجح تامر حسين ومدين في استدعاء مشهد أحمد السقا الشهير ليصبح جزءًا من ذاكرة لحنية جديدة تخاطب أجيالًا مختلفة بروح معاصرة.