لهذا السبب.... أسماء جلال تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشعلت النجمة الشابة أسماء جلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث تصدرت تريند جوجل فور مشاركتها الرسمية في البوستر الدعائي الأول لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"، لتصبح حديث الجمهور والنقاد معًا، وتؤكد أنها باتت واحدة من أبرز النجمات القادرات على خطف الأضواء بمجرد ظهورهن في عمل فني جديد.

الفيلم الذي يُوصف بأنه أضخم إنتاج رومانسي في تاريخ السينما المصرية، يحمل رؤية معاصرة للعلاقات الإنسانية والعاطفية من خلال شخصيتي "أحمد" و"ملك" التي تقدمها أسماء جلال، حيث تعكس الحكاية نبض الجيل الحالي وصراعاته الداخلية مع مشاعر الحب، الأحلام، والخيبات، وهو ما يمنح الجمهور مساحة للتفاعل والتوحد مع تفاصيل القصة.

العمل من إنتاج طارق العريان وموسى عيسى، ومن تأليف أحمد حسني، وقصة وإخراج المخرج الكبير طارق العريان. وأكد المنتج موسى عيسى أن الفيلم لا يُعد امتدادًا مباشرًا للجزء الأول الشهير السلم والثعبان، بل يُقدَّم كعمل جديد بالكامل يحمل روح الشباب بروح معاصرة جريئة، لكنه يحتفظ بالخط الرومانسي العميق الذي ميّز الفيلم الأصلي في بدايات الألفية.

الجمهور لم يتوقف عن تداول صور أسماء جلال من البوستر الدعائي، معتبرين أن حضورها الطاغي واختيارها لتجسيد شخصية "ملك" خطوة قوية تثبت مكانتها في الصفوف الأولى من نجمات جيلها، خاصة وأن الفيلم استغرق نحو ثلاث سنوات من التحضير والكتابة والتصوير ليُقدَّم بمعايير فنية وبصرية عالية.

ويُعد هذا العمل الفيلم العاشر في مسيرة المخرج طارق العريان، بعد نجاحه الساحق في فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي تصدر شباك التذاكر المصري والعربي محققًا إيرادات قياسية. ومن هنا، تتضاعف التوقعات حول فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"، خصوصًا مع حالة الزخم التي خلقتها أسماء جلال منذ اللحظة الأولى لظهورها على بوستر العمل وتصدرها الترند.