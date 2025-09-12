لهذا السبب... محمد رمضان يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

واصل النجم محمد رمضان جذب الأضواء وتصدر مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهوره في لقاء مميز جمعه بعمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، حيث نشر صورًا من اللقاء وعلق قائلاً إنه شعر بمحبة لمصر ووطني العربي وقارته الأفريقية، مؤكدًا أن ثقته في النجاح لا تهتز.

وفي الوقت نفسه، أعلن رمضان عن استعداده لإحياء حفل ضخم في نيويورك يوم 12 يناير 2026، وهو ما زاد من حماس جمهوره في الجاليات العربية هناك، خاصة مع تزايد الطلب على تذاكر الحفل.

وكان محمد رمضان قد أطلق مؤخرًا أغنيته الجديدة "قلبي سميتو لبنان" من قلب العاصمة بيروت، كإهداء خاص للشعب اللبناني، حيث تعاون فيها مع الكاتب والموزع رودي سليمان، بينما جاءت الألحان من الفلكلور اللبناني وسجلها موسيقيًا طوني سابا، وحظيت الأغنية بانتشار واسع خاصة بعد أدائه لها أمام جمهور كامل العدد في بيروت.

كما لم يغب رمضان عن جمهوره المصري والعربي، فطرح قبل أيام أغنية "مفيش طبطبة" عبر يوتيوب، وهي من كلمات وألحان حازم إكس وتوزيع إسلام ساسو، لتؤكد مرة أخرى تنوعه الفني وقدرته على تقديم أعمال مختلفة ترضي كافة الأذواق.



