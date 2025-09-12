ساندي تخطف القلوب بأغنية "قلبي اتهكر".. والجمهور يشيد بالكليب والكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت النجمة ساندي أحدث كليباتها الغنائية "قلبي اتهكر" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، لتعود بقوة إلى ساحة المنافسة الغنائية بعد سلسلة من النجاحات الأخيرةالأغنية التي كتب كلماتها مصطفى حسن، ولحنها حمزة، ووزعها موسيقيًا محمود صبري، جاءت في قالب رومانسي شبابي مميز، فيما تولت ساندي بنفسها إخراج الكليب الذي أبهر المتابعين ببساطته وروح التجديد التي يحافظ عليها أعمالها دومًا.

منذ اللحظات الأولى لطرح الكليب، تفاعل جمهور ساندي بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات مليئة بالإشادة بالأغنية وكلماتها القريبة من القلب، إلى جانب الأداء العاطفي الذي قدمته ساندي بصوتها وإحساسها المعروف.

كما أثنى المتابعون على اختياراتها الفنية التي تمزج بين العصرية والصدق، معتبرين أن "قلبي اتهكر" واحدة من أقوى محطاتها الغنائية هذا العام.

وتواصل ساندي نجاحها بعد أن كانت قد أطلقت مؤخرًا كليب "بابي" الذي لاقى رواجًا كبيرًا، وكذلك أغنية "فالبلكونة" التي حملت توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، والتي أخرجتها أيضًا بنفسها، لتثبت أنها ليست فقط مطربة صاحبة جماهيرية، بل مخرجة شغوفة تمنح أعمالها طابعًا خاصًا يميزها عن غيرها.

بهذا العمل الجديد، تؤكد ساندي قدرتها على التنوع والتجديد، وهو ما جعل جمهورها يصفها بأنها "ورقة رابحة" في ساحة البوب المصري، حيث تجمع بين الصوت والإحساس والرؤية الإخراجية التي تعكس شخصيتها الفنية الفريدة.

