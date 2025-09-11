نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور.. منة فضالي تلفت الأنظار بإطلالة كاجوال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور بإطلالة كاجوال.

أحدث ظهور لـ منة فضالي

ظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة كاجوال بشورت جينز أزرق مع توب أسود، وقصة شعر أبرزت ملامح وجهها، ومكياج بسيط يبرز جمالها.

رسالة تشجيع من منة فضالي لنفسها

وعلقت منة فضالي على الصور: "سأظل كما أنا أنثى يصعب ترجمتها.. متمردة، قوية، مرحة، عفوية، عنيدة، استثنائية لا أشبه أحد".

اخر اعمال منة فضالي

وكان اخر اعمال منة فضالي هو مشاركتها في موسم رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، الهام شاهين، منه فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، عماد زيادة وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل سيد الناس

ودارات احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية "الجارحي أبو العباس"، ويدخل في صراعات متصاعدة مع أشقائه الثلاثة، ما يخلق توترًا دائمًا داخل الأسرة، وتتصاعد وتيرة الأحداث مع دخول شخصيات قوية مثل اعتماد الهواري وأمنة زوجة الجارحي، لتضيف مزيدًا من التعقيد والدرام