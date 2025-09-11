نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. كارمن سليمان تطرح أغنيه أصح غلطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة كارمن سليمان منذ قليل أحدث اغانيها والتي تحمل اسم «أصح غلطة»، وذلك عبر جميع المنصات الموسيقية.

تفاصيل اغنيه أصح غلطة

واغنية أصح غلطة من ألبوم أصح غلطة، إنتاج مصطفى جاد، كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى جاد، توزيع ماهر الملاخ، ميكس وماستر خالد سند، جيتار ماهر الملاخ

كلمات اغنية أصح غلطة

قاللي بكرة هتندمي بتغلطي مش حاسة إيه بتضعيه

هترجعيلي وتحلمي وساعتها هضحك عاللي بكرة هتبقى فيه

ومشيت يوميها وكنت عارفة انا بعمل إيه

إيه اللي عنده يتزعل أصلا عليه

وادي اللي قال هتعيش حياتها لوحدها

هو اللي تاه مقدرش يعرف زيها

وان حتى كل الناس قالولي إنك غلط

فالبعد عنه أصح غلطة عملتها

لما قالوا استحملي سمعتهم وبعدت برضه ماهمنيش

وعمري تاني إتردلي دلوقتي مبسوطة بحياتي وقادرة أعيش

أيامي أحلى وبعد منه الفرق بان

وده لو غلط كان لازم اغلط من زمان

وادي اللي قال هتعيش حياتها لوحدها

هو اللي تاه مقدرش يعرف زيها

وان حتى كل الناس قالولي إنك غلط

فالبعد عنه أصح غلطة عملتها

تفاصيل ألبوم “أصح غلطة”

يضم الألبوم: 10 أغانٍ، هي "فيك حيل تكدب" و"الدنيا رايقة" و"صعبتها ع اللي بعدي" و"يا زعلانين" و"عمر تاني" و"طبطب عليا" و"إنت وبس" و"أناني إنت"، و"حب إيه يا حسرة"، و“أصح غلطة”.