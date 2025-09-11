نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أكاديمية الفنون تشهد تحكيم مشروعات طلاب المعهد العالي للسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، تحكيم مشروعات طلاب المعهد العالي للسينما، دفعة الدكتورة رحمة منتصر، أستاذ المونتاج بالمعهد.

وأعربت غادة جبارة عن سعادتها بحضور هذا اليوم الذي يكلل مسيرة تعب وجهد طوال أربع سنوات دراسية بالمعهد، مشيده بالدفعة التي تحمل اسم الرائدة والمعلمة رحمة منتصر، مؤكدة أن الطلاب تعلموا كل الخبرات الممكنة ليعبر كل منهم عن نفسه وفكره من خلال مشروعه، كما توجهت بالشكر لكل القائمين على هذا اليوم، خاصة وكيل المعهد العالي للسينما، والسادة رؤساء الأقسام بالمعهد.

تحكيم 20 فيلم سينمائي بنظام دولبي

وتم خلال اليوم تحكيم 20 فيلم سينمائي بنظام دولبي، وهو أمر احتاج إلى مشقة وجهد كبير من الاستاذ الدكتور هشام عنين رئيس قسم الصوت بالمعهد وأعربت الدكتورة جبارة عن سعادتها بتقدم المعهد العالي للسينما للاعتماد لأربع برامج بهيئة ضمان الجودة، مؤكدة أن هناك مجهود كبير بذل في هذا الملف.

وتقدمت الدكتورة جبارة بالشكر للدكتورة إيمان يونس، العميد السابق للمعهد، على دورها في هذا الملف.

غادة جبارة: المعهد العالي للسينما صرح عظيم

وأكدت أن المعهد العالي للسينما صرح عظيم ومتميز بأقسامه على مستوى الشرق الأوسط، لذا يستحق المعهد أن نبذل كل الجهد من أجل الحصول على الاعتماد والجودة."