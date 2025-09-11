نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة روتانا للموسيقى تزيح الستار عن مجموعة من الأغاني الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت مجموعة روتانا للموسيقى عن إطلاق مجموعة جديدة من الأعمال الغنائية المميزة مع بداية موسم الخريف، لتواصل مسيرتها في تقديم أبرز الإبداعات الفنية لجمهورها في العالم العربي

محمد منير – "بين البينين" ترند منير بين البنين في مصر على منصة X

الفنان الكبير محمد منير يقدّم أحدث أعماله بعنوان "بين البينين" (كلمات عدلي القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي). الأغنية تحمل رؤيته الجديدة بروح موسيقية متجددة، ويقول في مطلعها

"أنا كده بين البينين.. في حاجة كده بين البينين.. أنا الاثنين في الرقص

وليد توفيق – "إنت حبيبي"



طرح النجم وليد توفيق أغنيته الرومانسية الجديدة "إنت حبيبي" (كلمات أحمد ماضي، ألحان وليد توفيق)، حيث جاء في مطلعها

"إنت حبيبي أنا.. إنت حياتي أنا.. قلبك إلى هاتو سمعني دقاته"

مهند المرسومي – "جميلة"



الفنان مهند المرسومي يخوض تجربة شبابية إيقاعية جديدة بأغنية "جميلة" (كلمات كاظم السعدي، ألحان مهند المرسومي)، التي يقول في بدايتها

"حلوة وجميلة مليانة حيلة.. وقصتي وياها ولا ألف ليلة"

علي بن محمد – "عذب الأجناس"



أطلق الفنان علي بن محمد أغنية "عذب الأجناس" (كلمات أحمد بن طحنون آل نهيان، ألحانه)، حيث يقول فيها

"يا حظ من هو ما خذنك عن الناس.. عن مشاعرك يدري بغلاك"

دحوم الطلاسي وناتاشا – "يفداك قلبي" ترند على يوتوب السعودية

يجتمع كل من دحوم الطلاسي وناتاشا في دويتو جديد بعنوان "يفداك قلبي" (كلمات فيصل اليامي ولمى بندر، ألحان عبدالله آل سهل)، وقد جاء فيه

دحوم: "أخذيني من الهموم اللي تصاليني.. خليني أعيش.. روحاتك وجياتك"

ناتاشا: "غلاك فوق الكلام.. يبان في عيني.. بتشوف شي بعيوني.. فوق هقواتك"