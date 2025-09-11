نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورسعيد تفتتح مهرجانها السينمائي الأول.. حضور عالمي وتكريم درة والمرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مدينة بورسعيد لاحتضان الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري، والتي تحمل اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين.

وأعلنت إدارة المهرجان، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، عن ملامح انطلاقة الدورة الأولى، حيث تقدم الإعلامية جاسمين طه زكي حفل الافتتاح بأسلوبها الراقي وحضورها المتميز. كما جرى اختيار المخرج الكبير علي بدرخان رئيسًا للجنة الاستشارية العليا، في خطوة وصفها أحمد عسر بأنها إضافة حقيقية للمهرجان، نظرًا لتاريخه السينمائي الطويل ومسيرته الفنية التي أثرت السينما المصرية والعربية، باعتباره أحد أبرز رواد الإخراج وصاحب رؤية فنية وإنسانية ألهمت أجيالًا عديدة من المبدعين.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن اختيار المنتج الكبير هشام سليمان رئيسًا شرفيًا للدورة الأولى، تقديرًا لمسيرته المميزة وإسهاماته البارزة في صناعة السينما والإنتاج الفني في مصر والوطن العربي.

افلام

وتضم قائمة المسابقة الطويلة مجموعة من الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم، حيث يشارك من مصر فيلم" ضي" للمخرج كريم الشناوي، ومن المغرب فيلم" الجرح " للمخرجة سلوى الكوني، ومن فرنسا فيلم" لا ظلام حيث يوجد الحب" للمخرج ستيفان لي مراوفيتش، ومن الصين فيلم" حياة لوسانج "للمخرج تشانج قودونخ، ومن بولندا فيلم "مفترق طرق" للمخرج آدم نوفاك، ومن كازاخستان فيلم چُقتاو (أغنية الرثاء) للمخرج أروان أران تاييڤ، ومن أوزبكستان فيلم "البيت" للمخرج جامشيد نارزيكولوف، ومن إيطاليا فيلم" قريب من الوحي" للمخرج لوكا جوارداباشو، كما يشارك فيلم" الاختفاء" للمخرج كريم مصاوي في إنتاج مشترك بين فرنسا وتونس.



تكريمات



يكرم المهرجان في دورته الأولى الفنانة درة زرورق تقديرا لمسيرتها، بالتزامن مع اختيار تونس ضيف شرف الدورة الأولى، كما يتم تكريم المخرج التونسي مختار العجيمي تقديرا لمسيرته واسهاماته في إثراء السينما العربية والدولية، إلى جانب تكريم مدير التصوير المصري أحمد المرسي لإسهاماته المميزة في صناعة السينما.



ورش سينمائية

ويخصص المهرجان العديد من الورش السينمائية، منها ورشة ورشة متخصصة فى كتابة السيناريو يقدمها المخرج والسيناريست هاني فوزي، تتضمن عدة محاور أبرزها: البناء الدرامي التقليدي، فيلم الشخصية، أشكال الأفلام غير التقليدية مثل فيلم اليوم الواحد وغيرها، بالإضافة إلى الفكرة والقصة والمعالجة والتتابع، وطرق كتابة السيناريو سواء بالعمود الواحد أو العمودي، إلى جانب محور خاص بكتابة المسلسلات.



ورشة أخرى متخصصة في الإخراج السينمائي تحت إشراف المخرج الكبير علي بدرخان وتتناول الورشة عددًا من المحاور الجوهرية التي تعد أساسًا لفهم وتطبيق فن الإخراج السينمائي وتشمل مراحل إنتاج الفيلم وفهم اللغة السينمائية والتعامل مع زوايا التصوير وحركة الكاميرا إلى جانب التوليف البصري وتركيب اللقطات وقواعد المونتاج إضافة إلى التحضير العملي للتصوير وتنفيذه والعلاقة الإبداعية بين المخرج والممثل داخل موقع التصوير

وتعتمد الورشة على المزج بين المحاضرات النظرية والتدريبات العملية إلى جانب المشاهدة والتحليل بما يضمن للمشاركين اكتساب مهارات تطبيقية تؤهلهم للانخراط المهني في صناعة السينما والتلفزيون

لجان التحكيم



تضم لجان التحكيم لجنة مسابقة الأفلام الطويلة المخرج المصري مجدي أحمد علي، وجافين لي أمين عام جمعية الفيلم الفرنسي الصيني، والمخرج والمنتج السينمائي أيمن خوجة.



بينما تضم لجنة الأفلام القصيرة كل من المخرج عماد البهات،و الممثلة سناء يوسف،والمؤلف الموسيقي تامر كروان،والمخرج الأردني بهاء الحسين، والناقد السينمائي رامي عبد الرازق.